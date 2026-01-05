Малюк подтвердил отставку с должности главы СБУ и объяснил, чем будет заниматься

Василий Малюк подтвердил информацию об отставке с должности Председателя Службы безопасности Украины. В то же время он сообщил, что продолжит работу в системе спецслужбы, занимаясь проведением операций.

Об этом стало известно из Telegram-канала СБУ. В обращении он подчеркнул, что убежден в важности сильной и современной спецслужбы для безопасности государства.

Василий Малюк отметил, что уходит с должности главы Службы безопасности Украины, однако остается в структуре.

"Ухожу с должности Председателя Службы безопасности. Остаюсь в системе СБУ реализовывать асимметричные спецоперации мирового уровня, которые и в дальнейшем будут наносить врагу максимальный вред", – говорится в заметке.

Кроме того, он также отметил, что верит в справедливый мир и развитие Украины. Отдельно Василий Малюк поблагодарил коллектив Службы безопасности Украины, боевых побратимов и народ Украины за поддержку, а также почтил память тех, кто отдал жизнь за будущее государства.

"С большой благодарностью за поддержку – коллектива Службы, всем боевым собратьям и народу Украины. Вечное уважение тем, кто отдал жизнь за наше будущее", – закончил обращение Генерал-лейтенант.

Что предшествовало

Ранее информированный собеседник OBOZ.UA отмечал, что увольнение генерал-лейтенанта Василия Малюка с должности главы Службы безопасности Украины может существенно ослабить обороноспособность государства. По его словам, именно при руководстве Малюка СБУ превратилась в действенную спецслужбу, способную проводить уникальные операции и усиливать позиции Украины во время переговоров.

Источник также отмечает, что ни одна другая силовая структура пока не демонстрирует подобных результатов.

Кроме того, народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк рассказывал, что Малюку якобы предлагали самостоятельно написать заявление об увольнении и занять должность главы Службы внешней разведки или секретаря СНБО.

В то же время идею увольнения главы СБУ публично раскритиковали командующий Объединенных сил ВСУ Михаил Драпатий, командир полка "Азов" Денис Прокопенко и командующий СБС ВСУ Роберт Бровди, которые заявили, что Малюк "на своем месте".

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины провел ряд кадровых перестановок: новым главой ГУР стал глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко, Денис Шмыгаль возглавит Минэнерго, а Михаил Федоров станет новым министром обороны. В то же время должность главы ГПСУ может потерять Сергей Дейнеко, что тоже анонсировал Зеленский.

