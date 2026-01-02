Зеленский анонсировал замену главы ГПСУ: подробности

Председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко уйдет со своей должности. Он продолжит работу в системе Министерства внутренних дел, но не будет возглавлять ГПСУ.

Об этом в пятницу, 2 января, сообщил президент Владимир Зеленский после совещания с министром внутренних дел Украины Игорем Клименко. Подробностями глава государства поделился в Telegram.

Причины увольнения

Зеленский проинформировал, что вопрос деятельности Госпогранслужбы на совещании рассматривался отдельно.

Ведомство под руководством Дейнеко в течение уже более чем шести лет прошло значительный путь развития и усиления.

"Сейчас подразделения пограничников вместе со всеми другими составляющими Сил обороны и безопасности Украины воюют ради нашего государства на передовой. Значительно усилены также участки границы Украины с Беларусью и Россией", – указал на положительные моменты президент.

"В то же время есть задача по изменению подходов в работе ГПСУ. Говорили об этом и с Сергеем. В ближайшее время министр Клименко представит кандидатуры на замену главы ГПСУ, а Сергей Дейнеко продолжит работу в системе МВД", – заявил Зеленский.

Дейнеко начал карьеру в ГПСУ еще в 1996 году

50-летний Дейнеко Сергей Васильевич (родился 5 апреля 1975-го в городе Биробиджан Еврейской автономной области РФ) является кандидатом наук по государственному управлению, участником боевых действий на востоке Украины.

Председателем Государственной пограничной службы он стал 13 июня 2019 года.

Главное из его биографии:

Награжден медалью "За воинскую службу Украине", знаком отличия президента "За участие в антитеррористической операции". Полный кавалер ордена Богдана Хмельницкого.

В 1996-м окончил Академию Пограничных войск Украины им. Богдана Хмельницкого, в 2001-м – Объединенный институт военной разведки при Национальной академии обороны. Затем учился в Ужгородском национальном университете и в Национальном университете обороны (курсы стратегического управления высшего уровня и государственной политики L-5 и высшего руководящего состава стратегического уровня L-4).

С сентября 1996 по июль 2011 года служил в оперативно-розыскных подразделениях органов охраны государственной границы ГПСУ.

С июля 2011 по август 2014 года – начальник Луганского пограничного отряда Восточного регионального управления ГПСУ.

С августа по сентябрь 2014-го – заместитель начальника Восточного регионального управления ГПСУ.

С сентября по ноябрь того же года был заместителем начальника Южного регионального управления Госпогранслужбы.

С ноября 2014 года был заместителем директора Департамента оперативной деятельности Администрации Государственной пограничной службы Украины.

Как ранее писал OBOZ.UA, в последний день 2025 года – в среду, 31 декабря, – Владимир Зеленский уволил Руслана Магомедова с должности главы Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

