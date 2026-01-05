Зеленский встретился с Малюком и рассказал, какое поручение ему дал: говорили о назначении нового главы СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Василием Малюком, во времякоторой очертил ключевые задачи по противодействию стране-агрессору России. Глава государства отметил необходимость усиления украинских операций и достижения ощутимых результатов в уничтожении врага.

Об этом говорится в Telegram-канале президента. По словам Зеленского, Василий Малюк имеет необходимый опыт и умение для выполнения таких задач, поэтому продолжит работать в системе Службы безопасности Украины именно в этом направлении.

