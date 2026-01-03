В Кремле откроют шампанское, если Малюка уволят с должности: как комментируют возможную отставку главы СБУ

Увольнение Василия Малюка с должности главы Службы безопасности Украины, которое сейчас обсуждается в СМИ, может сыграть на руку Москве. Несмотря на то, еще такие обсуждения действительно есть, пока никаких решений не принято.

Видео дня

Об этом сообщает OBOZ.UA со ссылкой на источники во властных кругах. Сообщается, что такое возможное решение президента Украины Владимира Зеленского вызывает немало вопросов.

"Если генерал-лейтенанта Малюка снять с должности главы СБУ, то это будет серьезным ослаблением обороноспособности Украины. Такое решение президента вызывает много вопросов. Ведь Василий Малюк – на своем месте, и результаты Службы безопасности это доказывают. Именно он превратил СБУ в эффективную спецслужбу, которая проводит уникальные спецоперации и дает Украине сильные "карты" за столом переговоров", – информирует источник.

Дополнительно, как говорит источник, ни одна другая силовая структура пока не имеет таких результатов, как СБУ, напомнив об операции "Паутина", трех подрывах Крымского моста, атаках на НПЗ и теневой флот РФ, ликвидации врагов Украины в тылу РФ и на ВОТ, а также высокой результативности силовиков на фронте.

"Для чего менять тех и то, что работает лучше всех? В Кремле откроют шампанское, если Малюка уволят с должности. Увольнение Малюка – это не просто ослабление команды президента. Это подрыв обороноспособности страны в условиях войны", – говорится в сообщении.

Увольнение Василия Малюка

Потенциальная отставка Василия Малюка может стать частью решений президента Владимира Зеленского по реформам. До этого глава государства назначил начальника ГУР Кирилла Буданова новым главой Офиса президента Украины.

Однако потенциальное решение об увольнении главы СБУ уже раскритиковали командующий Объединенных сил ВСУ Михаил Драпатый, командир полка "Азов" Денис Прокопенко и командующий СБС ВСУ Роберт Бровди. Военачальники поделились своим опытом службы с главой СБУ и отметили, что тот "на своем месте".

"Руководя крупнейшей группировкой, сформированной в ходе войны, я постоянно взаимодействовал с СБУ – в вопросах поражения критических объектов противника, работы в киберпространстве и информационном домене. Поддержка Вооруженных сил со стороны СБУ остается системной и сейчас. Эффективность решений главы Службы измеряется не публичностью операций, а уровнем внутренней безопасности и влиянием на боеспособность противника. Результаты этой работы ощутимы как на поле боя, так и в тылу", – пишет Драпатый в Facebook.

По мнению Дениса Прокопенко, если измерять компетентность и эффективность работы должностных лиц по их КПД за год, то глава СБУ является одним из самых эффективных руководителей, который делает свою и не только свою работу на высоком уровне. А Роберт Бровди отметил, что на каком бы из предложенных силовых звеньев не был бы потенциально эффективен Василий Малюк "в ближайшем будущем", кадровые решения замены главы СБУ сегодня – это "риск".

В то же время нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил, что Малюку якобы предложили написать самому заявление об увольнении и назначить главой Службы внешней разведки. Также ему якобы предлагали должность секретаря СНБО.

"Здесь стоит отметить, что увольнение и назначение главы СБУ – это решение Рады. И откровенно, я не верю в наличие голосов. Особенно сейчас. Точнее их просто нет. Как и на другие кадровые после всех событий", – информирует парламентарий.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины провел ряд кадровых перестановок: новым главой ГУР стал глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко, Денис Шмыгаль возглавит Минэнерго, а Михаил Федоров станет новым министром обороны. В то же время должность главы ГПСУ может потерять Сергей Дейнеко, что тоже анонсировал Зеленский.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!