Иран провел прямые переговоры с США на фоне обострения конфликта с Израилем – Reuters

Иран впервые провел прямые переговоры с Соединенными Штатами на фоне обострения конфликта с Израилем. Иранская сторона заявила, что "может проявить гибкость в ядерном вопросе", если США будут давить на Израиль, чтобы тот прекратил войну.

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Об этом пишет Reuters. Издание ссылается на трех дипломатов, которые пожелали остаться инкогнито.

По их словам, спецпосланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи несколько раз разговаривали по телефону после 13 июня, когда Израиль начал свою операцию "Восходящий лев", нанеся масштабные удары по Исламской Республике.

Первый звонок инициировал именно Вашингтон, сообщил изданию региональный дипломат, близкий к Тегерану.

Переговоры включали краткое обсуждение майского предложения США Ирану, которое предусматривает создание регионального консорциума по обогащению урана за пределами Ирана. Эту идею Тегеран до сих пор отклонял.

Издание отмечает, что телефонные разговоры на этой неделе были самыми существенными прямыми переговорами с апреля. Тогда в Омане и Италии Виткофф и Аракчи только обменивались короткими фразами, когда встречались друг с другом после косвенных переговоров, посвященных ядерному вопросу.

По словам одного из дипломатов, Аракчи сказал Виткоффу, что Тегеран "может проявить гибкость в ядерном вопросе", если Вашингтон будет давить на Израиль, чтобы тот прекратил войну.

"Аракчи сказал Виткоффу, что Иран готов вернуться к ядерным переговорам, но не сможет, если Израиль будет продолжать бомбардировки", – рассказал неназванный европейский дипломат.

Впоследствии в США подтвердили, что Иран и Соединенные штаты провели прямые переговоры. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

"Что касается переговоров между США и Ираном, я могу подтвердить, что они продолжаются. Мы провели шесть раундов переговоров с ними, как косвенных, так и прямых", – сказала спикер.

Напомним, что президент США Дональд Трамп хочет заставить Тегеран прекратить обогащение урана на своей территории из-за риска быстрого изготовления ядерного оружия Ираном.

Глава Белого дома предварительно одобрил решение об ударе американских самолетов по иранскому заводу в Фордо и готов привлечь США, если это нужно для этого удара. Дональд Трамп утвердил планы атак на Иран, однако до сих пор еще не принял окончательного решения. Президент США все еще ожидает, что Иран добровольно откажется от ядерной программы.

Как сообщал OBOZ.UA, в среду, 18 июня, Иран передал просьбу Катару и Оману выступить посредниками перед Вашингтоном в достижении прекращения огня. Тегеран сообщил, что хочет завершения войны и готов к переговорам с США по соглашению о ядерной программе. Об этом сообщил The Jerusalem Post, ссылаясь на источники, знакомые с этим вопросом.

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