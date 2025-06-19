"Много спекуляций": в Белом доме признались, когда Трамп примет решение по Ирану. Видео

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайт Левитт зачитала послание президента США Дональда Трампа, в котором говорится о решении по Ирану. В течение "двух следующих недель" американский лидер решит, будут ли США непосредственно вовлечены в Израильско-Иранский конфликт.

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Об этом Левитт сказала во время брифинга для прессы в Белом доме 19 июня. Она подчеркнула, что сейчас в СМИ звучит немало спекуляций на эту тему, поэтому процитировала слова президента.

"Теперь относительно текущей ситуации в Иране. Я знаю, что среди вас всех в СМИ было много спекуляций относительно решения президента и того, будут ли Соединенные Штаты непосредственно вовлечены. В свете этих новостей, у меня есть сообщение непосредственно от президента, и я цитирую: "Исходя из того факта, что существует значительная вероятность переговоров с Ираном, которые могут состояться или не состояться в ближайшее время, я приму решение в течение следующих двух недель". Это цитата непосредственно от президента для всех вас сегодня", – заявила пресс-секретарь.

Затем репортер отметил, что Трамп часто устанавливает двухнедельные сроки, только чтобы потом перенести их в соответствии со своими потребностями, как он делал в отношении Украины, вяло пытаясь убедить Россию прекратить войну.

"Как мы можем быть уверены, что он будет придерживаться этого решения по Ирану?" – спросил Дэнни Кемп из AFP, имея в виду подобный двухнедельный срок, который Трамп неоднократно давал России для прекращения бомбардировок Украины, но никаких положительных результатов это не принесло.

В ответ Левитт утверждала, что переговоры с Ираном и переговоры между Россией и Украиной были совершенно разными, прежде чем перейти к проверенному временем запасному варианту – обвинить Джо Байдена и его администрацию.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп имеет в своем распоряжении "все варианты" действий в ситуации с Ираном, и отказом страны останавливать развитие своей ядерной программы. Американский лидер "сохраняет за собой" все варианты, заявил постпред Америки при НАТО Мэттью Уитакер.

CNN пишет, что Трамп, вероятно, все больше склоняется к присоединению к войне Израиля с Ираном с возможным ударом по ключевым ядерным объектам страны и разочаровывается в идее дипломатического решения. Однако эксперты говорят, что нападение США на Иран может затянуть страну в трясину, еще более сложную, чем войны в Ираке и Афганистане.

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