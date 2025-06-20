'Все темы можно обсуждать': представитель Ирана пообещал главам европейской дипломатии возвращение к ядерным переговорам

В Женеве, Швейцария, 20 июня состоялась предварительная встреча представителей Европы и Ирана по так называемой иранской ядерной программе. Главный результат встречи – принципиальная договоренность о дальнейших переговорах, причем кроме ядерной программы, стороны готовы обсуждать "более широкий круг вопросов".

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В переговорах принимали участие министры иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, Франции Жан-Ноэль Барро, ФРГ Иоганн Вадефуль и Великобритании Дэвид Лемми. Об этом сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, которая также принимала участие в переговорах.

"Прямой и честный разговор с Аббасом Арагчи сегодня вместе с Жаном-Ноэлем Барро, Иоганном Вадефулем и Дэвидом Лемми. Проблемы всегда лучше всего решать лично. Тегеран знает, что стоит на кону. Эскалация никому не пойдет на пользу. Мы должны продолжать переговоры открытыми", – отметила она.

По ее словам, стороны "договорились обсуждать ядерный вопрос, но также более широкий круг вопросов".

Как сообщил Жан-Ноэль Барро, "министр иностранных дел Ирана заявил о готовности провести дальнейшие обсуждения" иранской ядерной программы.

"Все темы можно обсуждать. Мы видим готовность и открытость со стороны иранской стороны возобновить диалог и решить этот кризис, который имеет значительные последствия для Ближнего Востока", – заявил министр иностранных дел Франции.

Европейская сторона отдельно подчеркнула, что иранскую проблему "невозможно решить военным путем", поэтому нужны переговоры.

"Сегодня нам удалось провести очень серьезные переговоры с нашими иранскими коллегами. Весь регион находится в чрезвычайно критической ситуации. Поэтому наша общая цель – избежать эскалации и снова начать переговоры. Положительный результат сегодня в том, что мы покидаем это место с впечатлением, что иранская сторона принципиально готова продолжать обсуждение по всем важным вопросам", – в свою очередь рассказал министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль.

Дэвид Ламми отметил, что все стороны "соглашаются: Иран не должен иметь ядерного оружия".

"Это опасный момент. Поэтому крайне важно, чтобы мы не раздули пожар из этого конфликта. Мы не хотим эскалации", – сказал он.

Где, когда, и с кем будут следующие переговоры, стороны пока не сообщают.

Как сообщал OBOZ.UA, Иран впервые провел прямые переговоры с Соединенными Штатами на фоне обострения конфликта с Израилем. Иранская сторона заявила, что "может проявить гибкость в ядерном вопросе", если США будут давить на Израиль, чтобы тот прекратил войну.

Сутками ранее премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху и военное руководство страны встретились с высокопоставленными чиновниками США без участия американского президента Дональда Трампа. Встреча состоялась в то время, когда США размышляют, присоединяться ли к ударам Израиля по Ирану.

Президент США Дональд Трамп в течение следующих двух недель будет принимать решение, будут ли США непосредственно вовлечены в израильско-иранский конфликт. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

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