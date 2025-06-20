Нетаньяху и военное руководство Израиля встретились с высокопоставленными чиновниками США без участия Трампа – Jerusalem Post

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и военное руководство страны провели встречу с чиновниками администрации американского президента Дональда Трампа в то время, когда в США обсуждают, присоединяться ли к ударам по Ирану. При этом самого главы Штатов на этих переговорах не было.

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Об этом в пятницу, 20 июня, сообщило издание Jerusalem Post с ссылкой на источники. Встреча состоялась накануне, 19 июня, и в ней принимали участие Нетаньяху, начальник штаба Армии обороны Израиля Эяль Замир, министр обороны страны Исраэль Кац, министр стратегических вопросов Рон Дермер и другие израильские чиновники. С американской стороны присутствовали вице-президент Джей Ди Вэнс и министр обороны Пит Хегсет.

"Встреча состоялась, когда США размышляют, присоединяться ли к ударам Израиля по Ирану. Президент США Дональд Трамп заявил, что примет решение в течение двух недель о том, присоединится ли страна к ударам по Исламской Республике", – говорится в материале.

О чем конкретно говорили говорили американские и израильские чиновники, журналисты не уточняют. В то же время СМИ напомнило об ожидаемой отправке к базам Центрального командования США на Ближнем Востоке трех американских авианосцев и 10 военных грузовых самолетов. Обсуждали ли их перемещение во время встречи, журналисты не пишут.

Jerusalem Post отмечает, что пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт накануне заявила, что Трамп заинтересован в достижении дипломатического решения с Ираном, но его главным приоритетом является обеспечение того, чтобы Тегеран не смог получить ядерное оружие.

По ее словам, в течение "двух следующих недель" американский лидер решит, будут ли США непосредственно вовлечены в израильско-иранский конфликт.

Накануне Reuters сообщило, что Иран впервые провел прямые переговоры с Соединенными Штатами на фоне обострения конфликта с Израилем. Иранская сторона заявила, что "может проявить гибкость в ядерном вопросе", если США будут давить на Израиль, чтобы тот прекратил войну.

Как сообщал OBOZ.UA, Иран якобы передал просьбу Катару и Оману выступить посредниками перед Вашингтоном в достижении прекращения огня. Тегеран сообщил, что хочет завершения войны и готов к переговорам с США по соглашению о ядерной программе.

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