'Это называется Совет мира': Трамп снова пообещал завершить войну в Украине

Президент США Дональд Трамп в Вашингтоне открыл первое заседание созданного им Совета мира. Он в очередной раз заявил, что он вот-вот урегулирует войну в Украине.

Видео дня

Об этом глава американский лидер сообщил во время своей речи. Трансляцию первого заседания Совета мира проводит YouTube-канал Белого дома.

"Это называется "Совет мира". Слово простое, но добиться этого очень трудно. Имею в виду, мир. Но мы этого добьемся. Мы проделали действительно хорошую работу, и некоторые из лидеров, которые сегодня с нами, очень помогли мне в течение этого первого года", – сказал он.

В своей речи американский президент вновь заявил, что он урегулировал восемь войн, и теперь стремится остановить войну России с Украиной.

"Это был первый год, не похожий ни на одну другую в истории нашей страны, потому что мы урегулировали восемь войн – и, думаю, впереди еще одна. Одна из них оказалась сложнее, чем я ожидал. Я думал, что она будет самой легкой. Но с войной никогда не знаешь, что окажется простым, а что – нет", – сказал он.

Совет мира Дональда Трампа — последние новости

Напомним, ранее глава Белого дома запланировал первое заседание Совета мира именно на 19 февраля. По данным американских чиновников, его администрация хочет использовать это заседание для продвижения реализации второй фазы соглашения о прекращении огня в секторе Газа и сбор средств на его восстановление.

Стоит отметить, что формат самого "Совета мира" вызывает немало вопросов, и Германия была сильно удивлена такой инициативой. Берлин "неизменно" готов участвовать в улучшении ситуации на Ближнем Востоке, однако Германия должна дополнительно это обсудить с американской стороной.

К новосозданной организации пока не присоединятся Польша, Мексика и Италия. Отказался также и Ватикан, хотя премьер Италии Джорджа Мелони обратилась к Дональду Трампу с просьбой изменить ее "конфигурацию", чтобы ряд стран, включая Италию, смогли присоединиться к этой организации. А сам же глава Белого Дома отозвал приглашение на вступление для премьер-министра Канады Марка Карни. Причину своего решения он не объяснил, однако соответствующее сообщение президента в соцсетях появилось после того, как канадский политик вновь резко раскритиковал президента США.

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Владимир Путин ухватился за идею Дональда Трампа по созданию Совета мира как за возможность для себя. Использовать эту институцию он пытается для получения благосклонности главы Белого дома и для возвращения замороженных российских активов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!