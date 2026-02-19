'Будем работать все вместе': Зеленский пообещал масштабировать успешный опыт прохождения зимы регионами. Видео

Опыт местных властей Украины, которые эффективно ликвидируют последствия обстрелов страны-агрессора, центральная власть государства хочет распространить на все регионы страны. Речь идет прежде всего о ликвидации последствий вражеских ударов по критической инфраструктуре городов – по отоплению, водо- и электроснабжению и тому подобное.

Видео дня

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в традиционном обращении к стране по итогам 19 февраля. По словам украинского лидера, для распространения такого опыта правительство "уже начало новую работу с регионами".

Масштабирование опыта

"Весь реальный опыт наших украинских громад должны использовать для более эффективных общегосударственных решений. Каждая громада, которая проходит эту зиму с большей защитой для людей, с более эффективным и быстрым восстановлением после ударов, с более успешными проектами в защите основной инфраструктуры, – весь такой опыт мы будем масштабировать", – пообещал президент.

По его словам, этот вопрос уже обсудили в деталях с премьером Украины Юлией Свириденко, и теперь правительство должно сформировать "соответствующий координационный центр".

"К работе центра привлекут всех необходимых чиновников, и также будут помогать Офис президента Украины и сильные руководители областей", – отметил Владимир Зеленский.

Президент добавил, что тематика была обсуждена с главой Запорожской областной военной администрации Иваном Федоровым, но руководитель ЗОВА в этом смысле не единственный. Мы "будем работать все вместе и с другими руководителями областей, городов и громад, чей опыт заслуживает внимания", подчеркнул украинский лидер.

Что предшествовало

Напомним, что только на этой неделе в Киеве восстановили теплоснабжение в последних 2600 домах, которые оставались без тепла после атаки на инфраструктуру столицы. Городской голова Виталий Кличко сообщил, что специалисты работали непрерывно, чтобы как можно быстрее вернуть тепло жителям, и теперь, по его словам, подачу тепла удалось восстановить в полном объеме.

А тем временем, как сообщал OBOZ.UA, государство-агрессор вновь атаковало критическую инфраструктуру города Лозовая Харьковской области. Из-за очередного удара в городе возникли серьезные проблемы с водоснабжением, а из-за обесточивания крупнейшей в населенном пункте котельной без отопления оставались почти 16 тысяч абонентов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!