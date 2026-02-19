О лесе и настоящих интересах государства

Видео дня

Депутат "Слуги народа" Olha Vasylevska Smahliuk подняла очень важный вопрос – какой эффект получает государство от запрета вывоза круглого леса?

Вопрос действительно важный. К сожалению, анализ депутата и выводы очень поверхностные и искажают реальное положение дел.

Далее текст на языке оригинала.

Коротко про її аналіз і висновки.

Минулого року Україна заготувала 14-15 млн м3 деревини.

Депутатка взяла ТОП-20 компаній, які закупили найбільше лісосировини у 2025 році.

За даними податкової ці компанії сплатили 1,8 млрд грн податків і зборів за минулий рік. І отримали відшкодування ПДВ за експорт своєї продукції 2,7 млрд грн.

З цього шановна колега робить висновки:

– держава догоджає тим, хто виводить виручку за кордон;

– держава штучно тримає низькі ціни на ліс

– держава доплачує деревообробній галузі.

Ну, і на завершення, направила звернення до ДПС і БЕБ щодо перевірки цих 20 компаній.

Спробуємо розібратись в аргументах пані Ольги.

Передовсім, завдяки активності деревообробників, кількох народних депутатів та урядовців вдалося відкрити інформацію державного підприємства "Ліси України". Принагідно хочу подякувати керівництву ДП за оперативне і якісне інформування.

Отже, два тижні тому ДП оприлюднило на своєму сайті всю інформацію про закупівлі лісу у 2025 році.

Очевидно, саме цією інформацією і користувалась шановна депутатка.

Поглянемо і ми на цю інформацію, достатньо кількох хвилин.

1. Загалом минулого року купували ліс 4084 підприємства. Чи коректно робити висновки лише по 20 з них (менше ніж 0,5% від усіх покупців)?

2. ТОП-20 підприємств купили разом 3,1 млн м3 лісосировини – приблизно 20% від загального обсягу заготівлі. Чи коректно робити висновки про всю галузь на аналізі лише 0,5% учасників і 20% обсягів? На мою думку, абсолютно некоректно.

Далі ще цікавіше.

3. Із цих ТОП-20 – 6 заводів, які виробляють плити ДСП і МДФ. Вони купують ДРОВА, які б без них просто згнили у лісі. За минулий рік ці виробники придбали 1,7 млн м3 дров – більше половини із згаданих 3,1 млн м3 на всіх ТОП-20.

4. Також у ТОП-20 присутні 6 заводів, які виготовляють дуже дорогу продукцію – струганий шпон і пиляну ламель. Вони купують високосортову деревину. Всі разом вони купили 0,17 млн м3 – ніщо (1,2%) у загальному обсязі заготівлі. Але по ціні від 300 до 1200 євро за м3. Ці ціни у півтора-три рази вищі за середньоєвропейські. Про яке штучне заниження цін може йти мова? Навпаки, держава високими цінами убиває власну галузь.

Йдемо далі.

5. ТОП-20 купило лісу на 11 млрд грн із 29 млрд всього, які продали "Ліси України". Тобто, ці компанії заплатили державі 38% всього доходу від продажу лісу, купивши лише 20% обʼєму. Отже, ці заводи купували сировину у середньому ВДВІЧІ ДОРОЖЧЕ ніж середня ціна продажу від "Лісів України". При тому, що більше половини цього лісу – дрова. Як на мене – цілком очевидно, що якісь тіньові схеми варто шукати точно не тут.

Тепер трошки складніші речі, яких не видно із звіту "Лісів України", але в яких народна депутатка мала б розбиратися.

6. Усі компанії із ТОП-20 – виробники ДСП, МДФ, фанери, погонажних виробів. Всі такі виробництва високоавтоматизовані і механізовані. У цьому переліку є завод ДСП, який я свого часу піднімав із банкрутства. Так ось, на усьому виробничому конвеєрі задіяно всього до 8-10 працівників на зміні. А переробляв у той час завод до 400 м3 за добу. Тому природньо, що саме у ТОП-20 ви не побачите високих показників ПДФО, бо людей у процесах задіяно небагато.

7. Жодна із компаній з ТОП-20 не є виробником кінцевого продукту. Їхня готова продукція – це сировина для наступних етапів переробки. 95% усієї меблевої галузі працює на "сировині" цих 20 заводів. У кожній українській оселі є їхня продукція, але вже у вигляді готових меблів – шаф, столів, ліжок тощо. Навіть коли ви заходите у маршрутку, то ступаєте ногами на їхній продукт. Чому у своєму аналізі нардепка не врахувала доходи бюджету від наступних етапів переробки? А вони в рази перевищують доходи від первинного етапу.

Наведу приклад. Моє підприємство купує і переробляє круглий ліс. Ми відносно невеликі – посіли лише 256 місце за обсягами закупівлі минулого року. В нас працює лише 110 працівників.

Але 4 із 5 найбільших українських виробників стільців не могли б працювати без нас. Кожен їхній стілець базується на нашому продукті. Тобто, за нами ще зʼявилось понад 1000 робочих місць. Їхнє ПДФО також потрібно враховувати, якщо оцінювати доходи від галузі вцілому.

Ну, а скільки додаткових робочих місць утворилось у галузях транспорту? У виробників фурнітури? У виробників пакувальних матеріалів? Виробників лаків і фарб? Перелік можна продовжувати довго.

Ці сотні тисяч людей залишились би без роботи, якби депутатці вдалося продати ліс у круглому вигляді закордон.

Наостанок про ще одне твердження слуги народа – про "виведення виручки закордон". Пані мала б знати, що ПДВ держава відшкодовує, коли ВАЛЮТНА виручка із закордону надходить В Україну. А не навпаки.

Я дуже сподіваюсь, що публікація і запити шановної нардепки зумовлені поверхневим знайомством із звітом "Лісів України" і незнанням основ економіки, а не умисним намаганням знищити деревообробну і меблеві галузі України.