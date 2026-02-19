Одна из крупнейших коррупционных схем в истории Украины: в деле преступной организации в Фонде госимущества новые подозрения

Четверо фигурантов дела о нанесении государству убытков на на более 700 млн грн преступной организацией, возглавляемой экс-председателем Фонда государственного имущества (ФГИ), получили подозрения. В настоящее время следствие по делу завершено, а разоблачение самой схемы стало одним из самых громких в истории антикоррупционных органов.

Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ). Там отметили: участников преступной организации также подозревают в легализации полученного преступным путем имущества на более 10 млрд грн.

В частности, рассказали в НАБУ, для отмывания коррупционного состояния подозреваемые специальные компании, на которые приобретали разные активы. При этом находились эти компании не в Украине – их регистрировали за рубежом.

Общая сумма легализованного таким имущества превысила 300 млн грн. А среди приобретаемых активов выделяются:

земельные участки в Хорватии;

дорогие автомобили;

целый этаж квартир в жилом доме в Объединенных Арабских Эмиратах и ​​т.д.

На чем "делали деньги злоумышленники

В целом, напомнили правоохранители, весной 2023 года НАБУ и САП разоблачили два эпизода деятельности преступной организации. Так:

Первый касался коррупции на Одесском припортовом заводе (ОПЗ), 99,56% акций которого принадлежит государству.

По данным следствия, в начале 2020 года председатель ФГИ добился избрания лояльных членов наблюдательного совета ОПЗ. В дальнейшем же эти лица согласовали назначение участника преступной организации директором завода.

Кроме того, тогдашний глава ФГИУ, а также его приближенное лицо, два и.о. директора ОПЗ,а также два владельца связанных с преступной группой фирм в 2020-2021 года незаконно продлевали действие дополнительных соглашений с подконтрольной компаний на переработку газа в карбамид и аммиак. Целью этих действий было занижение сумм, которые должен был получить завод за переработку сырья.

В дальнейшем – дабы отвести от себя подозрения – члены преступной организации провели конкурсный отбор нового поставщика сырья – в надежде на победу в нем подконтрольной компании. Однако этого не произошло, а потому они:

незаконно отменили результаты;

подписали договор с заранее определенным ООО.

"Следствие собрало достаточно доказательств того, что конкурс был сорван намеренно. Подтверждение этому – в переписке между участниками преступной организации. В результате за период с мая 2020 года по октябрь 2021 года АО "ОПЗ" недополучило более 600 млн грн", – рассказали правоохранители.

Второй эпизод – касается Объединенной горно-химической компании (ОГКХ), 100% принадлежит государству в лице ФГИУ.

Установлено, что в октябре 2020 года организатор преступной организации добился назначения в компании лояльного и.о директора. Тот же в течение 2020-2021 годов умышленно заключил с подконтрольной советнику председателя ФГИУ чешской компанией 4 контракта на продажу титансодержащего сырья по заниженным ценам.

"Продукцию в дальнейшем перепродали по рыночным ценам и поставили предприятиям России и на территорию временно оккупированного Крыма. Это привело к причинению государству ущерба в размере более 111 млн грн", – напомнили в НАБУ.

В то же время, подчеркивается, фактов разграбления госимущества может быть гораздо больше. В связи с чем НАБУ и САП:

осуществляют мероприятия по розыску подозреваемых лиц, которые скрываются от правосудия;

устанавливают другие эпизоды деятельности преступной организации и остальных вероятных участников.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, подсудимый экс-министр энергетики Герман Галущенко утверждает, что обучение его детей в элитном швейцарском колледже оплатил его кум. Все они довольно одиозные личности, среди которых – бывший помощник госизменника Деркача и два непубличных бизнесмена, один из которых находится под санкциями США.

