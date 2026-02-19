Именно сегодня — а не через пять дней — годовщина начала российско-украинской войны.

Войны, которой уже двенадцать лет, а не "четыре".

Далее текст на языке оригинала.

Правильне розуміння суті, особливостей та хронології війни — це не формальність.

Це ресурс. Ресурс для перемоги.

"Війна за Незалежність України – боротьба за незалежність, суверенітет, територіальну цілісність та недоторканність України проти агресії Російської Федерації, яка розпочалась 19 лютого 2014 року. Війна є наслідком послідовної російської імперської політики, спрямованої на заперечення та знищення української державності та ідентичності Українського народу, та включає тимчасову окупацію Російською Федерацією Автономної Республіки Крим та міста Севастополя; протидію агресії шляхом проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях; здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку із збройною агресією Російської Федерації проти України".

