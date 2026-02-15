Трамп созывает Совет мира: какие решения планирует объявить президент США

Президент США Дональд Трамп созывает Совет мира в среду, 19 февраля. Во время заседания, он планирует, в частности, отправить войска в Газу.

Видео дня

Об этом американский лидер написал в своей соцсети Truth Social. Трам подчеркнул, что Совет мира имеет неограниченный потенциал и рассказал, как прошел путь от представления плана о завершении войны в Газе до момента создания Совета.

"Я снова соберусь с членами Совета мира в Институте мира имени Дональда Дж. Трампа в Вашингтоне, округ Колумбия. Встреча состоится 19 февраля 2026 года", - говорится в посте.

На этой встрече, в частности, будет объявлено, какую сумму выделят на восстановление Газы, а также известно о решении об отправке туда войск.

"Будет объявлено, что государства-члены Совета выделили более 5 млрд долларов на работы в Газе, а также направили туда тысячи военнослужащих. Это делается для поддержания безопасности и мира для жителей Газы", – сообщил президент США.

Трамп подчеркнул, что крайне важно, чтобы ХАМАС выполнил свое обязательство по полной и немедленной демилитаризации.

"Совет мира окажется самым значимым международным органом в истории", – резюмировал свое решение Трамп, добавив, что для него честь быть его председателем.

Что предшествовало

Стоит отметить, что формат "Совета мира" президента США Дональда Трампа вызывает немало вопросов, и Германия была сильно удивлена такой инициативой. Берлин "неизменно" готов участвовать в улучшении ситуации в секторе Газы, однако ФРГ необходимы дополнительные обсуждения с американской стороной.

Кроме того, Европейский Союз выразил обеспокоенность из-за чрезмерной концентрации власти в руках президента США Дональда Трампа в рамках его новой инициативы в отношении сектора Газа, так называемого "Совета мира". Дипломаты указывают на "значительные риски", связанные с концентрацией полномочий в руках одного человека.

Также Дональд Трамп отозвал приглашение на вступление в "Совет мира" для премьер-министра Канады Марка Карни. Причину своего решения он не объяснил, однако соответствующее сообщение президента в соцсетях появилось после того, как канадский политик вновь резко раскритиковал самого американского лидера.

В свою очередь, премьер Италии Джорджа Мелони обратилась к Дональду Трампу с просьбой изменить "конфигурацию" новосозданного "Совета мира". Тогда, убеждена она, ряд стран, включая Италию, смогут присоединиться к этой организации.

Напомним, первое заседание Совета мира запланировано на 19 февраля. По данным американских чиновников, Белый дом хочет использовать это заседание для продвижения реализации второй фазы соглашения о прекращении огня в Газе и сбора средств на ее восстановление.

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Владимир Путин ухватился за идею президента США Дональда Трампа о создании Совета мира как за возможность для себя. Использовать эту институцию он пытается для получения благосклонности главы Белого дома и для возвращения замороженных российских активов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!