Землю накроет магнитная буря 'красного' уровня: как улучшить самочувствие

В четверг, 19 февраля, Землю накроет мощная магнитная буря. Потоки из корональной дыры Солнца ослабевают, но до конца рабочей недели, 19 и 20 февраля, вероятность кратковременных геомагнитных колебаний уровня G1 сохранится.

Об этом сообщает Meteoagent. Стабилизация ситуации будет наблюдаться только 21 февраля.

Сообщается, что К-индекс сегодня равен 3,7, что означает слабым магнитным колебаниям. В то же время резонанс Шумана, который определяет возмущения фона во время геомагнитных колебаний, остается высоким.

Как уберечься от магнитных бурь

Для большинства людей магнитные бури не являются прямой угрозой, но их влияние может отразиться на общем самочувствии человека, в частности на нервной системе человека. Чаще всего они проявляются у метеозависимых, беременных женщин, пожилых людей и гипертоников.

Чтобы спастись от магнитных бурь, врачи советуют чаще находиться на свежем воздухе и проветривать помещения. Также полезно придерживаться следующих рекомендаций:

пить не менее 1,5 л воды в день;

есть больше рыбы, овощей, фруктов, зелени и продуктов, богатых клетчаткой;

спать не менее 7-8 часов, избегать стрессов;

использовать дыхательные упражнения и методики для успокоения нервной систем;

следить за новостями и прогнозами относительно возможной солнечной активности.

Еще один интересный метод – провести магнитом по телу и по голове, если есть неприятные симптомы, а также обратиться к семейному врачу, потому что магнитные бури могут усиливать симптомы от других болезней.

Лекарства от негативного влияния магнитных бурь

Заметим, что также стоит запастись необходимыми лекарствами и препаратами, особенно метеозалженим и гипертоникам. Лекарствами от магнитных бурь выступают

лекарства от головной боли: аспирин, ибупрофен, анальгин, парацетамол и др;

витамины;

добавки с необходимыми для организма микроэлементами, особенно это касается железа, калия и кальция.

Кроме того, в периоды высокой солнечной активности следует пить больше жидкости. Особенно воду, поскольку от нее зависят все биологические процессы, да и тонус организма в целом. А также можно пить:

Спортивные напитки (полезны для восстановления утраченных электролитов и гидратации);

(полезны для восстановления утраченных электролитов и гидратации); Травяные чаи (лучше мятный, ромашковый или лимонный , ведь они могут выступают как успокаивающие и помогают снять стресс во время магнитных бурь);

(лучше или , ведь они могут выступают как успокаивающие и помогают снять стресс во время магнитных бурь); Фруктовые соки (важно, чтобы были свежевыжатыми, с мякотью и без консервантов. Они содержат много витаминов, а также хорошо освежают и придают сил организму);

(важно, чтобы были и Они содержат много витаминов, а также хорошо освежают и придают сил организму); Наваристые бульоны (восстанавливают силы организма и улучшают общее самочувствие)

А вот от черного чая и кофе лучше отказаться, из-за риска увеличения кортизола в организме, что приведет к напряженности, высокого давления и стресса.

