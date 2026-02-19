УкраїнськаУКР
русскийРУС

Землю накроет магнитная буря "красного" уровня: как улучшить самочувствие

Илья Рябинин
Новости. Общество
2 минуты
3,0 т.
Землю накроет магнитная буря 'красного' уровня: как улучшить самочувствие

В четверг, 19 февраля, Землю накроет мощная магнитная буря. Потоки из корональной дыры Солнца ослабевают, но до конца рабочей недели, 19 и 20 февраля, вероятность кратковременных геомагнитных колебаний уровня G1 сохранится.

Видео дня

Об этом сообщает Meteoagent. Стабилизация ситуации будет наблюдаться только 21 февраля.

Сообщается, что К-индекс сегодня равен 3,7, что означает слабым магнитным колебаниям. В то же время резонанс Шумана, который определяет возмущения фона во время геомагнитных колебаний, остается высоким.

Землю накроет магнитная буря "красного" уровня: как улучшить самочувствие
Землю накроет магнитная буря "красного" уровня: как улучшить самочувствие

Как уберечься от магнитных бурь

Для большинства людей магнитные бури не являются прямой угрозой, но их влияние может отразиться на общем самочувствии человека, в частности на нервной системе человека. Чаще всего они проявляются у метеозависимых, беременных женщин, пожилых людей и гипертоников.

Чтобы спастись от магнитных бурь, врачи советуют чаще находиться на свежем воздухе и проветривать помещения. Также полезно придерживаться следующих рекомендаций:

  • пить не менее 1,5 л воды в день;
  • есть больше рыбы, овощей, фруктов, зелени и продуктов, богатых клетчаткой;
  • спать не менее 7-8 часов, избегать стрессов;
  • использовать дыхательные упражнения и методики для успокоения нервной систем;
  • следить за новостями и прогнозами относительно возможной солнечной активности.

Еще один интересный метод – провести магнитом по телу и по голове, если есть неприятные симптомы, а также обратиться к семейному врачу, потому что магнитные бури могут усиливать симптомы от других болезней.

Лекарства от негативного влияния магнитных бурь

Заметим, что также стоит запастись необходимыми лекарствами и препаратами, особенно метеозалженим и гипертоникам. Лекарствами от магнитных бурь выступают

  • лекарства от головной боли: аспирин, ибупрофен, анальгин, парацетамол и др;
  • витамины;
  • добавки с необходимыми для организма микроэлементами, особенно это касается железа, калия и кальция.

Кроме того, в периоды высокой солнечной активности следует пить больше жидкости. Особенно воду, поскольку от нее зависят все биологические процессы, да и тонус организма в целом. А также можно пить:

  • Спортивные напитки (полезны для восстановления утраченных электролитов и гидратации);
  • Травяные чаи (лучше мятный, ромашковый или лимонный, ведь они могут выступают как успокаивающие и помогают снять стресс во время магнитных бурь);
  • Фруктовые соки (важно, чтобы были свежевыжатыми, с мякотью и без консервантов. Они содержат много витаминов, а также хорошо освежают и придают сил организму);
  • Наваристые бульоны (восстанавливают силы организма и улучшают общее самочувствие)

А вот от черного чая и кофе лучше отказаться, из-за риска увеличения кортизола в организме, что приведет к напряженности, высокого давления и стресса.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в начале февраля Землю накроет магнитная буря повышенной интенсивности. По прогнозам, 4-5 февраля 2026 года ожидается красный уровень геомагнитной активности из-за солнечной вспышки класса M4.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!