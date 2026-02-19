Военные медики среди одежды для раненных нашли неожиданный сюрприз от Свитолиной и ищут теннисистку в ответ. Фотофакт

Военнослужащие Первого отдельного медицинского батальона обнаружили среди одежды для раненых необычную находку — кроссовки, принадлежавшие украинской теннисистке Элине Свитолиной. Сейчас медики пытаются найти спортсменку, чтобы поблагодарить и передать патчи своего подразделения.

На одном из стабилизационных пунктов военные получили коробки с вещами для пострадавших. Среди них оказались кроссовки, в которых Свитолина проводила мастер-класс для детей в феврале 2023 года.

Военные предположили, что отправивший вещь человек мог не знать об истории кроссовок, а сам владелец их уже не использует.

В комментариях к публикации в Х представители батальона отметили, что ищут контакты теннисистки: "Может кто-то из нашей ленты знает Элину Свитолину? Ищем контакты, чтобы поблагодарить и подарить наши патчи".

Пользователи сети предположили, что кроссовки могли быть отправлены родственником или знакомым, не осознающим ценность вещи, либо владельцу они уже не нужны.

