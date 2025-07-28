'Это базовое условие прозрачности': более 50 общественных организаций и медиа призвали Раду возобновить трансляции заседаний

Перед рассмотрением законопроекта президента Украины Владимира Зеленского по НАБУ и САП более 50 общественных организаций и медиа обратились к Верховной Раде. Они призывают возобновить онлайн-трансляцию пленарных заседаний на телеканале "Рада" и заблаговременно публиковать повестки дня.

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Об этом сообщило движение Честно в понедельник, 28 июля. В движении отметили, что это базовое условие прозрачности.

Восстановление онлайн-трансляции пленарных заседаний имеет особое значение сейчас, поскольку уже на ближайшем из них нардепы будут рассматривать законопроект о восстановлении независимости НАБУ и САП.

В заявлении также отмечается, что открытость работы Верховной Рады чрезвычайно важна для продолжения поддержки со стороны международных партнеров и дальнейшей евроинтеграции Украины.

"Эти решения влияют на антикоррупционную реформу, поддержку Украины на международной арене и евроинтеграцию. Именно поэтому общество должно иметь возможность в режиме реального времени видеть, как голосуют народные депутаты и какую позицию озвучивают публично", – отмечают активисты.

Движение Честно также отметил, что прозрачность принятия решений является основой доверия к парламенту.

"Мы живем в условиях большого недоверия и общественного напряжения. Прозрачность принятия решений — это не формальность, а основа доверия парламенту. Закрытость только усиливает подозрения относительно закулисных договоренностей и дискредитирует институты", — отметили в "Честно".

Восстановить онлайн-трансляции пленарных заседаний Рады общественные организации и СМИ требуют уже, начиная со следующего – 31 июля.

Напомним, что Верховная Рада именно в этот день рассмотрит законопроект президента Украины Владимира Зеленского по НАБУ и САП.

Как сообщал OBOZ.UA:

24 июля президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду новый законопроект № 13533 о независимости антикоррупционных органов в Украине, в частности Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Документ также должен гарантировать надежную защиту системы правопорядка от любого российского влияния или вмешательства.

По словам Зеленского, в нем сохранена независимость НАБУ и САП. Оба ведомства не будут подконтрольными Офису генерального прокурора.

Он отметил, что каждый, кто имеет доступ к государственной тайне, – это не только в НАБУ и САП, но и ГБР и Национальная полиция – должен пройти проверки на детекторе лжи. И это должны быть регулярные проверки. Также в законопроекте есть нормы, которые защищают от различных злоупотреблений.

В Национальном антикоррупционном бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре одобрили новый законопроект №13533 и участвовали в его разработке. Представители антикоррупционных органов призвали парламентариев как можно быстрее принять инициативу за основу и в целом.

Верховная Рада рассмотрит неотложный президентский законопроект об усилении полномочий НАБУ и САП на заседании в четверг, 31 июля. Его будет предложено принять сразу за основу и в целом.

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