"Это абсурд": у Трампа раскритиковали трехдневное перемирие Путина
Специальный представитель президента Соединенных Штатов, генерал Кит Келлог назвал "абсурдом" оглашение российским диктатором Владимиром Путиным так называемого "трехдневного перемирия". Он подчеркнул, что американский президент пытается достичь долгосрочное, как минимум 30-дневное прекращение огня.
Об этом он сказал в эфире Fox News, комментируя вопрос "мирных переговоров". Американский генерал также отметил, что США в последние дни находятся "в достаточно неплохом положении, когда речь идет об украинцах".
Речь идет о встречах и переговорах украинских и американских сторон в последнее время.
"Объявленное трехдневное перемирие – это абсурд", – заявил Кит Келлог. Он пояснил, что президент США выступает за всеобъемлющее прекращение огня "на море, в воздухе, на суше" минимум на 30 дней, которое "потом можно продлить".
Генерал Келлог также отметил, что слова Путина о "трехдневном перемирии" – это не то, что можно расценивать как готовность страны-агрессора к переговорам.
"Если принять во внимание все, с чем готовы работать украинцы, все зависит от россиян, от Путина. То есть, у нас одна сторона согласилась, теперь нужно говорить с другой стороной", – сказал Келлог.
Однако, по его словам, у Трампа "уже близки к этому" – то есть к началу реальных переговоров.
Отметим, что генерал Келлог лишь повторил ранее обнародованную точку зрения Белого дома по данному предложению Путина о "трехдневном перемирии". В частности, пресс-секретарь белого дома также подчеркивала, что у Трампа ждут прекращения огня не на три, а как минимум на тридцать суток – причем, Украина уже на это согласилась.
Напомним, что Путин объявил перемирие в "дни 80-летия Победы". Оно должно начаться с 00:00 в ночь с 7 на 8 мая, а закончится в 00:00 в ночь с 10 на 11 мая. В настоящее время якобы должны остановиться все боевые действия со стороны армии РФ. Как заявили в Кремле, решение было принято якобы "исходя из гуманитарных соображений".
Как сообщал OBOZ.UA, 26 апреля Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели переговоры в Ватикане в соборе Святого Петра вдвоем, сидя на креслах друг напротив друга. Впоследствии украинский лидер прокомментировал встречу, назвав ее символической, хорошей и "имеющей потенциал стать исторической", если будут достигнуты общие результаты.
В свою очередь Трамп после встречи с Зеленским заявил, что Владимир Путин прибегает к обману и не хочет окончания войны в Украине (поскольку в последнее время у военного преступника не было причин наносить удары по мирным украинским городам ). Он пригрозил, что будет бороться с лидером Кремля по-другому, в частности из-за "банковских операций" или ужесточения санкций.
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