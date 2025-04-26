Говорили тет-а-тет: появились знаковые фото встречи Зеленского и Трампа в Ватикане

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели переговоры в Ватикане вдвоем, сидя на креслах друг напротив друга. После разговора к ним подошли глава Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер.

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Об этом стало известно из фотографий, опубликованных Офисом президента в субботу, 26 апреля. Отметим, что это первая встреча Зеленского и Трампа после ссоры в Овальном кабинете в феврале.

Отметим, что лидеры собрались в Ватикане в субботу, чтобы проститься с Папой Римским Франциском. По данным некоторых СМИ, Зеленский и Трамп якобы могут продолжить разговор после похорон лидера Католической церкви.

Обе стороны уже прокомментировали разговор. Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг сказал, что президенты "встречались сегодня в частном порядке и провели очень продуктивную дискуссию".

Глава ОП Андрей Ермак поделился снимком Зеленского и Трампа в Ватикане, лаконично подписав фото: "Конструктивно".

Как сообщал OBOZ.UA, 25 апреля Дональд Трамп не исключал, что встретится с Владимиром Зеленским в Ватикане. В то же время он опроверг, что устанавливал "жесткий дедлайн" в мирных переговорах по завершению российско-украинской войны.

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