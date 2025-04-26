'Не было никакой причины обстреливать ракетами гражданские города': Трамп предположил, что Путин его обманывает и не хочет мира

Российский диктатор Владимир Путин прибегает к обману и не хочет окончания войны в Украине. Ведь в последнее время у военного преступника не было причин наносить удары по мирным украинским городам.

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Об этом в соцсети отметил президент США Дональд Трамп. Он пригрозил, что будет бороться с лидером Кремля по-другому, в частности с помощью "банковских операций" или ужесточения санкций.

"У Путина не было никаких причин для того, чтобы в течение последних нескольких дней стрелять ракетами по гражданским районам, городам и поселкам. Это заставляет меня думать, что, возможно, он не хочет остановить войну, он просто играет со мной, и с ним надо бороться по-другому, из-за "банковских операций" или "вторичных санкций?" лидер.

Трамп отметил, что раньше у него не было ничего общего с этой войной, кроме того, что он передал Украине "Джавелины". Глава Белого дома снова обвинил во всем экспрезидентов США Джо Байдена и Барака Обаму.

"Я не имел ничего общего с этой глупой войной, за исключением того, что в начале я дал Украине "Джавелины", а Обама дал им простыни. Это война сонного Джо Байдена, а не моя. Она была проигрышной с первого дня, ее не должно было быть, и не было бы, если бы я был президентом", – отмечается в сообщении.

Президент США подчеркнул, что просто пытается устранить последствия правления предыдущих американских лидеров и назвал ситуацию, которая сложилась сегодня "беспорядком".

"Я просто пытаюсь убрать беспорядок, который оставили мне Обама и Байден, и какой же это беспорядок", – резюмировал Трамп.

Напомним, ночью в четверг, 24 апреля, российские захватчики атаковали Киев и область ударными БПЛА, а также крылатыми ракетами "Калибр" и баллистикой. В Святошинском районе столицы разрушен двухэтажный дом, известно о 12 погибших и 70 раненых, среди которых дети и беременная женщина.

Как сообщал OBOZ.UA, 26 апреля Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели переговоры в Ватикане в соборе Святого Петра вдвоем, сидя в креслах друг напротив друга. Оба политика прибыли в Рим на похороны Папы Римского Франциска. Позже украинский лидер прокомментировал встречу назвав ее символической, хорошей и "имеющей потенциал стать исторической, если достигнем общих результатов".

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