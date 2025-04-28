Трамп хочет постоянного прекращения огня: в Белом доме отреагировали на объявленное Путиным перемирие 9 мая

Российский диктатор Владимир Путин продолжает имитировать стремление к прекращению огня и заявил, что объявляет трехдневное перемирие на 8-10 мая. В Белом доме на этот раз не проглотили наживку и заявили, что президент США Дональд Трамп хочет видеть "постоянное прекращение огня". Вместе с тем снова завели "старую песенку" о "разочаровании" как Путиным, так и президентом Украины Зеленским.

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Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге 28 апреля.

"Он хочет видеть постоянное прекращение огня. Я понимаю, что Владимир Путин сегодня утром предложил временное прекращение огня. Президент четко дал понять, что он хочет видеть постоянное прекращение огня сначала, чтобы остановить убийства, остановить кровопролитие", – сказала представитель Белого дома.

По ее словам, Трамп "все больше разочарован лидерами обеих стран".

Левитт также добавила, что недавняя встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Ватикане демонстрирует, что американский президент вкладывает много времени и усилий для прекращения войны, потому что хочет быть миротворцем.

И тут опять не обошлось без перекладывания вины на "предшественника" Джо Байдена.

"Это невероятно сложная ситуация и конфликт, которые унаследовал президент Трамп от президента Байдена, который позволил начать эту войну. Но он сосредоточен на решении этой проблемы", – сказала спикер Белого дома.

Напомним, что российский диктатор Путин объявил перемирие в "дни 80-летия Победы". Оно должно начаться с 00:00 в ночь с 7 на 8 мая, а закончится в 00:00 в ночь с 10 на 11 мая. В это время якобы должны остановиться все боевые действия со стороны армии РФ. Как заявили в Кремле, решение было принято якобы "исходя из гуманитарных соображений".

В ходе объявления заявления о "перемирии на 9 мая", российская сторона цинично заявила о своей "готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленных на устранение первопричин украинского кризиса, конструктивное взаимодействие с международными партнерами".

Как сообщал OBOZ.UA:

19 апреля Путин цинично заявил, что объявляет перемирие на Пасху и якобы предписывает своим оккупантам "прекратить все боевые действия". По его словам, Москва исходит из того, что "Украина будет следовать примеру РФ" и также объявит перемирие.

Впоследствии министерство обороны РФ заявило, что "перемирие" на Пасху длилось с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. И после этого российкая армия вернулась к активной фазе боевых действий в рамках т.н. "СВО". Однако коккупанты на фронте в Украине так и не сдержали "перемирие" и только на Пасху нарушили его 2 тысячи раз.

По словам аналитиков "пасхальное перемирие" Путина – это его маневр, прежде всего связанный с желанием удержать США за столом переговоров. Москва заинтересована в сохранении коммуникации с Вашингтоном, от которого уже прозвучали "угрозы" прекратить усилия по урегулированию войны.

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