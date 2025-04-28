Путин объявил о перемирии в честь 9 мая: сколько продлится

Российский диктатор Владимир Путин планирует объявить перемирие в дни 80-летия Победы. Оно начнется с 00:00 в ночь с 7 на 8 мая, а закончится в 00:00 в ночь с 10 на 11 мая.

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В этот период останавливаются все боевые действия со стороны армии РФ, а решение было принято якобы "исходя из гуманитарных соображений". Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"По решению Верховного Главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина, исходя из гуманитарных соображений, в дни 80-летия Победы российская сторона объявляет перемирие", – говорится в сообщении.

При этом в Кремле подчеркнули, что украинская сторона должна последовать этому примеру и также прекратить ведение боевых действий в настоящее время. Если украинская сторона нарушит условия "российского перемирия", армия РФ обещает "дать адекватный и действенный ответ".

В ходе объявления заявления о "перемирии на 9 мая", российская сторона цинично заявила о своей "готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленных на устранение первопричин украинского кризиса, конструктивное взаимодействие с международными партнерами".

Как сообщал OBOZ.UA, 19 апреля Путин цинично заявил, что объявляет перемирие на Пасху и якобы предписывает своим оккупантам "прекратить все боевые действия". По его словам, Москва исходит из того, что "Украина будет следовать примеру РФ" и также объявит перемирие.

Впоследствии министерство обороны РФ заявило, что "перемирие" на Пасху длилось с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. И после этого русская армия вернулась к активной фазе боевых действий в рамках т.н. "СВО". Однако кафиры на фронте в Украине так не соблюдали "перемирие" и только на Пасху нарушили его 2 тысячи раз.

Аналитики отмечали, что "пасхальное перемирие" Путина – это его маневр, прежде всего связанный с желанием удержать США за столом переговоров. Москва заинтересована в сохранении коммуникации с Вашингтоном, от которого уже прозвучали "угрозы" прекратить усилия по урегулированию войны.

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