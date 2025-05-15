'Если хочет мира – должен вести переговоры сейчас': глава МИД Германии призвал Путина встретиться с Зеленским

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль призвал российского диктатора Владимира Путина встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Стамбуле 15 мая. Именно эту дату Путин сам предложил для переговоров о прекращении войны.

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Об этом Вадефуль заявил в немецком Бундестаге в среду, 14 мая. Его цитирует немецкий канал ZDF.

Министр иностранных дел ФРГ подчеркнул, что Украина продемонстрировала полную готовность к прекращению огня и мирным переговорам без предварительных условий. И если Путин действительно хочет мира, то должен лично сесть за стол переговоров.

"Теперь мы ожидаем, что Путин сядет за стол переговоров. Каждый, кто хочет мира в Европе, должен сейчас вести переговоры", - сказал Иоганн Вадефуль.

Немецкий министр подчеркнул, что теперь "мяч на стороне Путина".

Напомним, что в ночь на 11 мая российский диктатор Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Турции. Он сам назвал дату для них - 15 мая.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил свою готовность лично встретиться с Путиным.

Он подчеркнул, что Украина рассматривает возможность только прямой встречи с диктатором Владимиром Путиным в Стамбуле. Если глава Кремля не приедет, это будет финальной точкой демонстрации того, что Россия не готова к завершению войны.

Как сообщал OBOZ.UA:

Российский диктатор Владимир Путин проигнорировал кратковременный визит президента Бразилии Лулы да Силвы в Москву. Бразильский лидер намеревался лично попросить главу Кремля поехать в Стамбул на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Лишь поздно вечером Путин утвердил состав делегации РФ на переговорах с Украиной в Стамбуле. Главой делегации назначен Владимир Мединский - помощник главы Кремля, который с 2017 года находится под санкциями США.

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