Мы с Эрдоганом будем ждать Путина в любом городе Турции: Зеленский рассказал о подготовке к переговорам

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече с кремлевским диктатором Владимиром Путиным в Турции 15 мая – и не имеет значения, в каком именно городе она состоится. По его словам, главное – чтобы российский лидер действительно был готов к диалогу, а не только создавал информационный шум вокруг темы мирных переговоров.

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Об этом он заявил во время пресс-конференции во вторник, 13 мая. Зеленский подтвердил, что в четверг должен провести переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в столице – Анкаре.

"Мы проговорили с президентом Эрдоганом, что у меня будет встреча с ним в столице Турции. Это Анкара. Она будет в четверг 15-го числа. Мы будем ждать встречи с Путиным в Турции", – сказал глава государства.

Однако если Кремль заявит, что Путин не поедет в Анкару, а готов прибыть только в Стамбул – это не станет проблемой. Зеленский готов встречаться с Путиным где угодно в Турции.

"Чтобы Россия не манипулировала городами и не говорила, что Путин не готов прилетать в Анкару, а готов лететь только в Стамбул. Я сразу хочу сказать, что если Путин прилетает в Стамбул, а не в столицу, я передал сигнал президенту Эрдогану и турецкая сторона готова, что мы с Эрдоганом полетим в Стамбул", – добавил глава государства.

Президент подчеркнул, что Украина делает все возможное для того, чтобы эта встреча состоялась. По его мнению, только личный разговор с Путиным может дать шанс на прекращение боевых действий, потому что именно российский лидер принимает ключевые решения о войне.

"Если Путин действительно готов не только в медиа, а в реальной жизни встречаться, и тогда на уровне лидеров мы сделаем все, чтобы договориться о прекращении огня. Потому что именно с ним я должен договариваться о прекращении огня. Потому что только он это решает", – отметил он.

Отдельно Зеленский отметил, что Украина пригласила к переговорам и президента США Дональда Трампа. Его участие еще не подтверждено, но в случае приезда оно может повлиять на решение Путина.

"Я не знаю решение президента США. Но в любом случае, если бы он подтвердил свое участие, я думаю, что это бы имело дополнительный импульс к тому, чтобы Путин прилетел", – резюмировал украинский лидер.

Напомним, кремлевский диктатор Владимир Путин пока не планирует участвовать в переговорах с украинской делегацией в Стамбуле. Кремль не организует журналистский пул для этой поездки.

Накануне, 12 мая стало известно, что Трамп настаивает на встрече Зеленского и Путина в Стамбуле. Американский президент также не исключил своего присутствия на этой потенциальной встрече.

Кроме того, сообщалось, что, по мнению Трампа, Украина должна немедленно согласиться на переговоры с Путиным в Турции, чтобы определить, возможна ли сделка между двумя воюющими странами.

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