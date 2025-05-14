Путин проигнорировал кратковременный визит президента Бразилии в Москву – росСМИ

Российский диктатор Владимир Путин проигнорировал кратковременный визит президента Бразилии Лулы да Силвы в Москву. Бразильский лидер намеревался лично попросить главу Кремля поехать в Стамбул на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Однако Путин просто не встретился с Силвой. Об этом сообщили российские СМИ, ссылаясь на информацию посольства Бразилии.

В Кремле назвали визит Лулы да Силвы "технической остановкой" и сообщили, что "президенты поговорили по телефону".

Отметим, что 14 мая Лула да Силва возвращался самолетом из Пекина, где Бразилия и Китай выступили с совместным заявлением, в котором призвали Путина "как можно скорее начать прямой диалог".

На пресс-конференции в Пекине Силва высказался более конкретно и сказал, что попытается уговорить российского диктатора приехать на встречу с Зеленским в Турцию 15 мая.

"Я попробую поговорить с Путиным. Мне ничего не стоит сказать ему: "Товарищ Путин, ради Бога, поезжайте в Стамбул на переговоры", – сказал президент Бразилии журналистам.

Очевидно именно для этого Лула да Силва возвращаясь, самолетом из Пекина, сделал остановку в Москве. Однако главарь Кремля не встретился с ним лично, а просто поговорил по телефону.

Напомним, что в ночь на 11 мая Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Турции. Он сам назвал дату для них - 15 мая.

На переговоры в Стамбул пообещал прибыть президент Украины Владимир Зеленский и призвал кремлевского диктатора встретиться лично.

Президент США Дональд Трамп допустил присутствие на этих переговорах при условии участия Путина.

При этом до сих пор официально не сообщалось, кто именно будет представлять РФ на встрече в Стамбуле.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский отметил, что Украина сейчас рассматривает возможность только прямой встречи с диктатором Владимиром Путиным в Стамбуле. Если глава Кремля не приедет, это будет финальной точкой демонстрации того, что Россия не готова к завершению войны.

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