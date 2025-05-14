Не Лавров: стало известно, кто поедет от России на переговоры в Турцию

Российский диктатор Владимир Путин вечером 14 мая утвердил состав делегации страны-агрессора на переговорах с Украиной в Стамбуле. Главой делегации назначен Владимир Мединский – помощник главы Кремля.

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Указ опубликовали российские пропагандистские издания. Сам Путин, вероятно, все же не поедет в Турцию, как и министр иностранных дел Сергей Лавров.

В делегацию государства-агрессора на переговорах в Турции вошли:

– Владимир Мединский – помощник Путина (он возглавит делегацию);

– Михаил Галузин – заместитель главы МИД РФ Лаврова;

– Игорь Костюков – начальник главного управления Генштаба вооруженных сил РФ;

– Александр Фомин – заместитель министра обороны РФ.

Также российский диктатор утвердил состав "экспертов" для переговоров с Украиной.

По данным украинских СМИ, в составе украинской делегации будут глава Офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, советник президента Игорь Жовква и глава МИД Андрей Сибига.

Напомним, что помощник Путина Владимир Мединский был руководителем российской делегации на переговорах между Украиной и РФ, которые велись в начале полномасштабного вторжения. С 2017 года он находится под санкциями США.

Летом 2023 года СБУ сообщила о подозрении Мединскому за фальсификацию истории Украины и распространение российских нарративов на временно оккупированных территориях Украины. Ему заочно сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

по части. 2 ст. 110 – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

по ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 436-2 УК Украины – оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украина сейчас рассматривает возможность только прямой встречи с Путиным в Стамбуле. Если глава Кремля не приедет, это будет финальной точкой демонстрации того, что Россия не готова к завершению войны.

Также сообщалось, что в Стамбул отправятся государственный секретарь США Марко Рубио и спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф. Но они прибудут в Турцию не 15 мая, когда могут состояться переговоры, а в пятницу – 16 мая.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп намекнул, что в ближайшие дни могут появиться позитивные новости относительно войны между Россией и Украиной. При этом никаких деталей американский лидер не привел.

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