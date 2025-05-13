Финальная точка: Зеленский объяснил, как будет восприниматься неприезд Путина на переговоры в Турцию

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина в настоящее время рассматривает возможность только прямой встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Стамбуле. Если глава Кремля не приедет, это будет финальной точкой демонстрации того, что РФ не готова к завершению войны.

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Такое заявление Зеленский сделал во время пресс-конференции во вторник, 13 мая. "Я готов на встречу с ним (Путиным. – Ред.). Пока других форматов мы не прорабатывали и не проговаривали", – сказал он.

По словам президента, если Путин не явится на встречу в Стамбуле, "это значит, что не будет никакого результата в том или ином формате, любых встреч и так далее".

"Все зашло уже достаточно глубоко в вопрос прекращения огня. Украина (поддержала. – Ред.) все сигналы, все предложения, любые моменты, которые были предложены теми или иными сторонами, странами, США, странами Европы и т.д.", – сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что в случае проведения переговоров будет участвовать в них не сам.

По его словам, Украина четко показала, что хочет завершения войны. Следующий шаг – за Москвой.

"Я считаю, что неприезд Путина, а снова игры, – это финальная точка его демонстрации того, что они не готовы к окончанию войны. А значит все обещания, трезвые и четкие обещания США, Европы, лидеров других стран должны быть выполнены", – заявил президент.

Иначе, продолжил Зеленский, страну-агрессора нельзя принудить к "тому или иному формату деэскалации".

Украина ожидает санкций против РФ в случае ее отказа от перемирия

Президент рассказал, что ожидает мощный пакет санкций от США против РФ, если переговоры в Турции не состоятся из-за нежелания Путина.

"Санкции за то, что они не хотят. Даже прекращения огня. Это должен быть самый сильный пакет санкций. Потому что это воля к окончанию войны. Или нет. То есть это четкий сигнал, что они не хотят и не собираются заканчивать войну", – пояснил Зеленский.

Или же россияне продемонстрируют, что они "не только с ядерным оружием серьезные, но и без него на что-то способны", добавил он.

Также президент сказал, что ожидает сильного пакета санкций от союзников в Европе. И если к нему европейцы могут добавить сильные шаги США, Киев будет очень благодарен.

Соответствующие решения будут рассмотрены в середине или в конце мая во время заседания лидеров стран ЕС.

"Я откровенно хотел бы, чтобы пакет был на минимум на том уровне, на котором сейчас есть предложение в Конгрессе, предложение по сильным санкциям по энергетике и по банковской системе. Там сильный пакет", – сказал Зеленский и добавил, что это важно для действительно сильных мер, которые будут влиять на экономику РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский заявил, что от встречи с Путиным в первую очередь ждет прекращения огня, ведь никто со стороны России не может обеспечить его, кроме главы Кремля.

Российские СМИ 13 мая сообщили, что Путин не собирается лететь в Стамбул, но планирует ряд встреч в Кремле. Зато самолет в Турцию готовят для главы МИД РФ Сергея Лаврова и помощника Путина Юрия Ушакова.

В то же время источники в окружении Путина говорят: все может измениться "за несколько часов", что будет зависеть от президента США Дональда Трампа.

Спикер Кремля Дмитрий Песков во вторник заявил, что Россия "готовится к переговорам" в Турции, однако не подтвердил участия Путина, добавив, что больше не намерен что-либо комментировать.

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