'Должны отдать должное': Рютте дал совет Зеленскому относительно отношений с Трампом

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте дал советы президенту Украины Владимиру Зеленскому об отношениях с его американским коллегой Дональдом Трампом. Он отметил, что важно найти путь для возобновления связи с президентом США.

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Об этом он сказал в комментарии британской телерадиокомпании BBC. Рютте отметил, что после встречи Зеленского с Трампом в Белом доме он дважды общался с украинским лидером.

Он заявил, что "не имеет права разглашать, о чем говорилось", но поделился, что сказал Зеленскому, что "мы должны уважать" то, что Трамп сделал для Украины до сих пор.

Он также подчеркнул, что Зеленский должен найти способ восстановить отношения с Трампом, несмотря на их конфликт.

Он также напомнил, что США во время первого президентства Трампа (с 2017 по 2020 год) одобрили продажу противотанковой ракетной системы Javelin, что помогло Украине дать отпор России во время полномасштабного вторжения в 2022 году.

"Мы действительно должны отдать должное Трампу", – добавил Рютте.

Напомним, накануне 28 февраля Зеленский в Белом доме встретился с Трампом. Встреча неожиданно переросла в острый спор на повышенных тонах между двумя президентами. В частности, гнев американского президента и обвинения в адрес главы Украины вызвало заявление Зеленского о том, что "Путину нельзя доверять, он 25 раз нарушал договоренности" и Украина нуждается в гарантиях, что, собравшись с силами, Россия не нападет снова. Впоследствии звучали даже претензии по поводу "неуважения", которое якобы проявлялось в том, что Зеленский "закатывал глаза и пожал плечами".

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После этого украинская команда покинула Белый дом. Трамп заявил, что Зеленский "не готов к переговорам", а также, что "он может вернуться, когда будет готов к миру". В то же время украинский президент после встречи с Трампом поговорил с Макроном и Рютте, а затем дал интервью Fox News, в котором подчеркнул роль США в том, что Украина смогла выстоять, и объяснил, почему важны гарантии безопасности.

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