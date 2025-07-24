'Не должно быть влияния РФ': Зеленский обсудил с Мерцем закон о НАБУ, договоренности с ЕС и производство дронов

В четверг, 24 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцом. В частности, они обсудили закон о НАБУ, договоренности с ЕС и производство дронов.

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Украинский лидер подчеркнул, что у партнеров есть готовность помогать и продолжать поддержку. Резюме разговора Владимир Зеленский обнародовал в Telegram.

"Проинформировал, что уже согласовал текст законопроекта, который гарантирует независимость и действенность антикоррупционных институтов в Украине. Важно, что антикоррупционные органы поддержали этот законопроект. Мы все согласились, что не должно быть каких-либо вмешательств и влияний со стороны России на работу нашей антикоррупционной инфраструктуры. Предложил Германии присоединиться к экспертизе законопроекта. Фридрих заверил в готовности помочь", – написал президент Украины.

Также политики обсудили реализацию договоренностей с ЕС и работу по открытию первого переговорного кластера.

"Есть абсолютная поддержка Германии в этом вопросе. Спасибо", – добавил президент.

Кроме того, Владимир Зеленский рассказал Фридриху Мерцу о ситуации на фронте и потребности в дополнительном финансировании для производства дронов.

Что предшествовало

22 июля депутаты Верховной Рады Украины поддержали законопроект №12414 об изменениях в Уголовный кодекс с поправками, которые ограничивают полномочия НАБУ и САП и передадут их генпрокурору. "За" проголосовали 263 народных избранника. Против выступили лишь 13 народных избранников. В тот же день спикер парламента Руслан Стефанчук подписал документ и передал на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

В ряде городов Украины – Киеве, Львове, Днепре, Одессе, Тернополе, Луцке, Полтаве, Ивано-Франковске – люди вышли на мирные акции, выступая против проголосованного депутатами ВРУ законопроекта №12414. Протестующие призвали президента наложить вето на закон, но вечером 22 июля Зеленский все же подписал законопроект.

На следующий день Зеленский встретился с руководителями всех силовых и правоохранительных структур Украины для обсуждения насущных и проблемных вопросов, а в НАБУ и САП выступили с совместным заявлением. В ведомствах отметили, что принятые накануне законодательные изменения существенно ограничивают независимость НАБУ и САП, подчиняя их генпрокурору. Сам генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура остались независимыми, и он не планирует злоупотреблять новыми полномочиями, которые получил после принятия изменений в законодательство.

Вечером 23 июля президент Владимир Зеленский все же заявил, что подаст в Верховную Раду новый законопроект, который вернет полномочия НАБУ и САП. Такое решение было принято после многих совещаний с чиновниками и представителями правоохранительных органов.

Параллельно с инициативой президента 48 народных депутатов подали в Раду новыйзаконопроект №13531 об отмене всех положений, которые предусматривали ликвидацию НАБУ и САП. Парламентарии аргументируют, что этот проект закона восстановит институциональную независимость органов, осуществляющих досудебное расследование и процессуальное руководство по делам о коррупционных правонарушениях.

Как сообщал OBOZ.UA, действиями власти в отношении антикоррупционных органов были недовольны и международные партнеры Украины. В Европарламенте заявили, что это не приближает наше государство к вступлению в ЕС и ставит под угрозу предоставление финансовой помощи Украине.

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос лично звонила вице-премьеру Тарасу Качке, предупреждая о последствиях от таких действий. Ведь закон об ограничении полномочий НАБУ и САП стал критическим ударом по процессу вступления Украины в Евросоюз. Брюссель имел план обхода вето Венгрии и был в шаге от открытия первого переговорного кластера с Киевом, но теперь решение отложено.

В Сенате США выразили опасения, что закон об ограничении независимости НАБУ и САП подрывает прогресс Украины в ее антикоррупционной программе. К украинскому правительству обратились с призывом воздержаться от любых подобных действий. Сенаторы отметили, что Украина добилась "огромных успехов в своей антикоррупционной программе после Революции достоинства".

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"Будем работать над тем, чтобы увеличить их количество, особенно дронов-перехватчиков. Спасибо, Фридрих. Спасибо, Германия, за поддержку Украины и наших людей", – резюмировал этот разговор Владимир Зеленский.

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