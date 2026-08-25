"Не поддавайтесь манипуляциям": в Верховной Раде разъяснили ситуацию с мобилизацией женщин в Украине

Мобилизация женщин в Украине не проводится, не готовится и не рассматривается. В парламентском Комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки подчеркнули, что женщины могут вступать в Силы обороны только на добровольной основе.

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Об этом говорится в официальном заявлении Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Информация была опубликована на веб-портале Верховной Рады Украины.

В Комитете отметили, что законодательных инициатив по мобилизации женщин в настоящее время нет. Также не проводятся внутренние обсуждения или подготовка соответствующих законопроектов.

Существует разница между публичными высказываниями отдельных спикеров и официальной законодательной работой. Заявления депутатов или других публичных лиц о возможной мобилизации женщин не означают, что такой вопрос рассматривается на уровне парламентского комитета.

В настоящее время участие женщин в Силах обороны происходит на добровольной основе. В Комитете призвали граждан ориентироваться на официальные сообщения государственных органов и не распространять информацию, не подтвержденную официальными источниками.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что бывший министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что необходимо ввести обязательную мобилизацию женщин в армию. Тогда, по его словам, "мобилизационный ресурс сразу увеличится вдвое".

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