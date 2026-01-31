Из-за растущего дефицита госбюджета Путин столкнулся с сужением окна для мирного урегулирования войны в Украине – Bloomberg

Российскому диктатору Владимиру Путину остается все меньше времени на достижение мирного соглашения в войне против Украины, поскольку страна-агрессор сталкивается с серьезным дефицитом бюджета для финансирования вторжения. Именно дефицит бюджета ослабляет позиции России и сужает для главаря Кремля "окно возможностей" для продолжения войны "без серьезных внутренних экономических последствий".

По данным Bloomberg, российские чиновники обеспокоены тем, что нынешние расходы на войну превышают запланированные бюджеты. В Москве ищут дополнительные источники дохода на сумму 1,2 трлн рублей (16 млрд долларов) для "сбалансирования ключевых показателей" бюджета.

Дополнительные влияния

Экономическая ситуация в России осложняется дополнительными негативными воздействиями – санкциями и рекордно низкими ценами на газ и нефть.

Так, запланированные доходы бюджета от нефти и газа составляют 8,9 трлн рублей, но фактические цены и курс рубля уменьшают поступления до 6,75 трлн рублей. Таким образом появляется дефицит почти 2,2 трлн рублей.

Возобновление переговоров

Именно стагнация российской экономики заставляет Кремль соглашаться на возобновление переговоров. Но если США пытаются найти пути завершения полномасштабного вторжения РФ в Украину, главарь Кремля продолжает отстаивать максималистские требования по контролю над территориями на востоке Украины.

Несмотря на давление США, территориальный вопрос остается ключевым препятствием переговоров, считают в Bloomberg. Украина отклоняет требования вывести войска с востока страны, а Россия претендует на все четыре региона – Луганскую, Донецкую, Херсонскую и Запорожскую.

Перспективы переговоров

"Главный" представитель российского диктатора в переговорах Кирилл Дмитриев сегодня, 31 января, находится в Майами, – считается, что россиянин прибыл на встречу с членами администрации американского президента Дональда Трампа.

И хотя американские переговорщики прилюдно демонстрируют оптимизм, европейские дипломаты скептически оценивают перспективы переговоров. Так, министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль говорит, что "упорное настаивание России на решающем территориальном вопросе" приведет к затягиванию переговоров и их полной неудаче.

Как сообщал OBOZ.UA, из-за обвала цен на нефть и дефицита бюджета российские власти все агрессивнее давят на бизнес, вводя новые налоги и сборы. Фактически компании заставляют компенсировать потерю нефтегазовых доходов и финансировать растущие военные расходы Кремля, который все агрессивнее "доит" бизнес.

