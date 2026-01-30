Посланник Путина летит в Майами на переговоры с командой Трампа – Reuters

Так называемый специальный представитель российского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев в субботу, 31 января, отправится в Майами, США. Считается, что россиянин летит на встречу с членами администрации американского президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает Reuters. Агентство ссылается на "два источника, знакомые с визитом" россиянина.

С кем именно Дмитриев будет встречаться в Майами, не сообщается. Очевидно, речь идет о спецпосланнике Стиве Уиткоффе и зяте Трампа Джареде Кушнере.

О ком речь

Дмитриев родился в апреле 1975 года в Киеве, но еще подростком покинул Украину из-за переезда в США (в 1989 году). Сейчас он российский финансист, глава "российского фонда прямых инвестиций", заместитель председателя совета по инвестициям в Госдуме.

В 2007-2011 годах Дмитриев жил в Украине, так как руководил украинским отделением Icon Private Equity. В 2011 году он в украинском эфире пригрозил Украине "экономическим голодомором", если она будет вести политику изоляции от России. После этого Дмитриев сразу перебрался в Россию.

В феврале 2022 года Дмитриев и его "фонд прямых инвестиций" попали под санкции ЕС, Британии, США, Канады, Австралии и др.

Переговоры с агрессорами

Последний раз Дмитриев появлялся в публичном пространстве 20 января, во время встречи с представителями американской делегации на экономическом форуме в Давосе. Напомним, что именно после этой встречи Уиткофф и Кушнер полетели на переговоры к Путину.

Хотя Дмитриев известен как один из ключевых переговорщиков Кремля, в переговорах Украины и России в Абу-Даби 23 и 24 января он официально участия не принимал.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что вышеупомянутые переговоры были конструктивными. Такой же точки зрения придерживаются некоторые американские чиновники, которые говорили, что переговоры "превзошли все ожидания".

После этого несколько раз в США говорили, что следующая дипломатическая встреча Украины с представителями агрессоров может состояться 1 февраля.

