Это реально очень смешно....

Есть идея которая затмевает своей "гениальностью" даже тысячу Зеленского, кэшбек.... даже чекап за 2000 грн)

Далее текст на языке оригинала.

Це ось ця ідея роздати по 15 тис на ФОП))))

Увага, програма називається "Енергонезалежність малого бізнесу". Звучить потужно.

Я знайшов єдиний документ, який дає деталі цієї енергонезалежності… отже:

Це стосується лише ФОП з хоча б одним найманим працівником (чому так? Хз. Але всі ініші ні )

Якщо у вас один працівник то це аж 7500, якщо ви ФОП і у вас 6-ть працівників то аж 15 000 на всіх.

І головне! Ці гроші можна витратити лише:

– на придбання генератора (ви багато генераторів купите за 7500?)

– паливо для генератора

– оплатити електроенергію (це взагалі топ).

Коротше, тільки деякі ФОП зможуть або машину заправити собі або оплатити електроенергію, якої немає. На 7,5-15 тис.) Ну ще подивитися на генератор) Ось це так "Енергонезалежність".

Наступного разу, я пропоную ще кращу ідею Уряду для зимового часу – всі ФОПи на Мальдіви )

А там теж пропишуть, що дають тільки ФОП з закінченням номеру на 777 і тільки 1000 грн.

Після чекапа за 2000 грн, чи генератор за 7500, то не так вже і дивно буде виглядати)

P.S. Хтось поясніть мені хоч якусь логіку ось такого тупого популізму за гроші платників податків?