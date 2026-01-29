Кремль "доит" бизнес из-за падения цен на нефть: предпринимателям массово начали повышать налоги

Из-за обвала цен на нефть и дефицита бюджета российские власти все агрессивнее давят на бизнес, вводя новые налоги и сборы. Фактически компании заставляют компенсировать потерю нефтегазовых доходов и финансировать растущие военные расходы Кремля.

Видео дня

Об этом сообщают росСМИ. Фактически Кремль все агрессивнее "доит" бизнес, пытаясь латать бюджетные дыры, возникающие из-за войны, санкций и потери сырьевой ренты.

Минфин РФ уже подготовил проект указа о введении экспортной пошлины на алмазы, объяснив инициативу необходимостью "поддержать" отечественную гранитную отрасль. Фактически же речь идет об очередном источнике наполнения бюджета за счет бизнеса в условиях, когда традиционные доходы от экспорта нефти и газа стремительно тают.

Параллельно правительство согласовало резкое повышение экологических сборов для промышленности. По словам замглавы Минприроды Константина Цыганкова, в 2026-2030 годах фискальная нагрузка на ключевые отрасли вырастет в разы. В металлургии сборы увеличатся в 9-20 раз, в добыче золота – в 15-25 раз, в нефтегазовом секторе минимум в пять раз. Базовую ставку планируют повышать постепенно, на 5% уже в этом году и до 100% – к 2030-му.

Еще одним направлением "охоты за деньгами" стал рынок электронной коммерции. Минфин вместе с Минпромторгом прорабатывает идею введения специального налога для маркетплейсов на импорт крупных партий непродовольственных товаров. Власти считают, что этот сегмент до сих пор был недостаточно обложен налогом и может дать дополнительные поступления.

Отдельную ставку Кремль делает и на игорный бизнес. Правительство предложило Владимиру Путину легализовать онлайн-казино и изымать 30% их выручки в виде налога. Ожидается, что только этот шаг принесет бюджету около 100 млрд рублей – сумма, которая выглядит привлекательной на фоне обвала доходов от нефти.

Аналитики прямо связывают новую волну фискальных инициатив с падением цен на российскую нефть. Ведущий аналитик Наталья Мильчакова отмечает, что если ситуация с нефтяными котировками не улучшится, власти продолжат повышать налоги как для бизнеса, так и для населения.

Reuters подсчитал, что в январе 2026 года бюджет РФ собрал минимальный объем нефтегазовых налогов с мая 2020 года – вдвое меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Дефицит бюджета стал одной из ключевых проблем для Кремля.

Запасы золота в фонде сократились на 71% – с 554 до 160 тонн, а валютные активы упали до минимума с 2008 года – около $30 млрд, в основном в китайских юанях. Параллельно усиливается и административное давление на бизнес.

По данным юристов и налоговых консультантов, налоговые органы массово присылают компаниям письма с требованием проверить и доплатить налоги за периоды более чем трехлетней давности, в том числе за 2022 год и ранее. Формально речь идет не о проверках, а об "информационных запросах", однако бизнес воспринимает это как мягкое принуждение.

Эксперты отмечают, что юридически такие действия находятся в серой зоне, ведь сроки проверок уже прошли. Однако ключевой мотив очевиден – острая потребность бюджета в деньгах. Многие компании соглашаются добровольно доплатить незначительные суммы, чтобы не портить отношения с налоговыми органами и снизить риски на будущее.

Давление на бизнес усиливается на фоне рекордного дефицита бюджета. В прошлом году он составил 5,7 трлн рублей (2,6% ВВП) – максимум со времен пандемии. В 2026-м правительство планировало уменьшить "дыру" до 3,8 трлн, но обвальное падение нефтегазовых доходов разрушило эти расчеты.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, на фоне вероятной торговой войны с США индийские нефтеперерабатывающие компании пересмотрели стратегию импорта нефти. Теперь они постепенно сокращают закупки у России, которая остается ее главным поставщиком, увеличивая при этом объемы поставок с Ближнего Востока.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!