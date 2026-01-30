Энергетическое перемирие между Украиной и РФ, накануне анонсированное Дональдом Трампом и затем подтверждённое Владимиром Зеленским, сегодня получило из Москвы продолжение, исполненное откровенного цинизма.

Президент США заявил, что попросил Путина не наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины в течение недели. Это, безусловно, совсем не та реакция на организованную Кремлем гуманитарную катастрофу, какую можно было бы ожидать от самой могущественной страны Запада. Но выбирать, похоже, не приходится.

Зеленский в своём обращении сообщил, что энергетическое перемирие вступило в силу этой ночью, и выразил надежду, что американцам удастся обеспечить его соблюдение. Позднее украинский лидер уточнил, что прямых договорённостей с Россией о прекращении ударов по энергетическим объектам достигнуто не было.

Утром путинский глашатай Песков заявил, что РФ согласилась не бить по энергетике по просьбе Трампа — до воскресенья. Якобы "для создания благоприятных условий для переговоров", очередной раунд которых должен состояться в этот день в Абу-Даби. Предыдущий раунд завершился в прошлое воскресенье.

Именно с 1 февраля, синоптики прогнозируют пик морозов в Украине: температура может опускаться до −26 градусов. Потрясающее людоедство в исполнении Москвы.