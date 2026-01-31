Сегодня в России снова отключилось электричество в Мурманске и Североморске. Хотя туда ничего не прилетало. Просто действительно жесткие погодные условия.

Если немного углубиться в новости, складывается впечатление, что в РФ идёт внутренняя коммунальная война. В любой момент времени от нескольких сотен до нескольких тысяч домов остаются без отопления. Выпадают целиком небольшие города, где 30-40 градусов мороза на улице.

Причина – ветхие сети и перегрузки. Причём наибольшие проблемы – в Подмосковье. Регион перенаселён, там построили колоссальные объёмы жилья. Из-за перепадов нагрузки страдает застройка предыдущих периодов.

У нас ситуация с коммуналкой такая же плохая. Но у нас – минус 20 всего три дня, а там минус двадцать и ниже несколько недель. И ещё февраль впереди.

Судя по комментариям, многих дорогих россиян уже не особо радуют новости о замерзающем Киеве. И масса голосов: так может вместо трат на ракеты, трубы починить?

Это то, о чём я писал: у российских властей есть внутренняя мотивация поиграть в "энергетическое перемирие". Паузы им также нужны.