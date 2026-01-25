'США хотят принести мир': спецпосланник Трампа о трехсторонних переговорах в Абу-Даби

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф прокомментировал двухдневные переговоры в Абу-Даби между Украиной, Россией и Америкой. По его словам, они были "очень конструктивными".

Видео дня

Учитывая это, переговоры было решено продолжить на следующей неделе. Об этом Уиткофф написал в соцсети Х.

"В пятницу и субботу Соединенные Штаты координировали трехстороннюю встречу с участием Украины и России, которую любезно принимали Объединенные Арабские Эмираты", – отметил он.

По словам Уиткоффа, президент США Дональд Трамп и вся его команда "преданы достижению мира в этой войне".

Переговоры в Абу-Даби: что известно

Президент Владимир Зеленский сообщил о завершении двухдневных трехсторонних переговоров в Объединенных Арабских Эмиратах, которые проходили в новом формате после долгого перерыва. Во время встреч обсуждались возможные параметры завершения войны, а также роль американского мониторинга и контроля для обеспечения реальной безопасности.

Зеленский отметил конструктивность дискуссий и готовность Украины двигаться дальше ради мира.

Переговоры проходили при участии украинской делегации: Рустема Умерова, Кирилла Буданова, Андрея Гнатова, Давида Арахамии, Сергея Кислицы и Вадима Скибицкого; американской стороны: Стива Уиткоффа, Джареда Кушнера, Дэна Дрисколла, Алекса Гринкевича и Джоша Грюнбаума; а также российских представителей военной разведки и армии.

Как и в предыдущий день, основная часть дискуссии прошла за закрытыми дверями. Встреча длилась более трех часов. Западные журналисты уверены, что переговоры никакого прорыва не принесут.

Как сообщал OBOZ.UA, в Кремле ночью 23 января состоялась очередная встреча американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с российским диктатором Владимиром Путиным. Переговоры продолжались 3,5 часа.

В Кремле их назвали "исключительно содержательными" и "предельно откровенными". По итогам переговоров Москва заявила, что якобы заинтересована в "урегулировании кризиса политико-дипломатическим путем", но намерена "достигать своих целей" военными методами.

Такое заявление после встречи в Кремле сделал помощник Путина Юрий Ушаков. Из его заявлений также следует, что представители Трампа приехали в Москву, в частности, чтобы "отчитаться" перед диктатором о переговорах между США и Украиной.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!