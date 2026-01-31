Увеличен импорт электричества и не только: Зеленский сообщил о ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в энергетике. Видео

Наиболее сложные последствия авария в энергосистеме страны принесла Киеву и Центральной Украине, Винницкой области, также Чернигову, Харькову и Сумщине. И энергетики довольно оперативно овладели ситуацией и уже вышли на показатели, которые были до технологической аварии. Сейчас продолжается стабилизация энергосистемы.

Об этом 31 января сообщил президент Украины Владимир Зеленский в традиционном обращении к стране в конце дня. Именно с энергетики началось обращение главы государства к украинцам.

Ликвидация последствий аварии

"Сегодня весь день был чрезвычайный режим в работе правительства, Минэнерго, всех наших энергетических компаний, областных и местных властей. Утром произошла технологическая авария на сети, и две линии между Румынией и Молдовой и на территории Украины перестали работать. Причины детально выясняются, и по состоянию на сейчас нет подтверждений внешнего вмешательства или кибератак", – отметил глава украинского государства.

Президент подтвердил предположение, что авария произошла "из-за погодных условий", в частности, из-за обледенения линий электропередач произошли автоматические отключения. По словам Владимира Зеленского, "наиболее сложные последствия для Киева и Центральной Украины, Винницкой области, также для Чернигова, Харькова, нашей Сумщины".

"Необходимые силы были сразу привлечены. За день робот удалось выйти в целом на ситуацию, которая была до этой технологической аварии, и сейчас продолжается стабилизация и восстановление и обеспечение наших людей", – сообщил украинский лидер.

Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, утром 31 января по всей стране применили аварийные и экстренные отключения электроэнергии. Из-за масштабной аварии пострадала даже Молдова, энергосистема которой связана с украинской.

По команде НЭК "Укрэнерго", в Киевской, Житомирской и Харьковской области были применены экстренные отключения электроэнергии, причем одновременно в Днепропетровской и Киевской областях экстренные отключения отменили.

Увеличение импорта электричества

Президент отметил, что из-за вышеупомянутой аварии "наиболее сложно в Киеве", где сейчас "значительный дефицит отопления" и почти 3,5 тысячи домов в разных районах города находятся без тепла.

"Город, коммунальные службы, энергетики обещают максимально исправить ситуацию по теплу на завтрашнее утро. Но темп этот должен быть быстрее. По обеспечению водой в Киеве – уже сегодня вода должна быть у всех потребителей в Киеве. По отчетам якобы есть, но мы проверяем, и очень внимательно", – предупредил глава государства.

Владимир Зеленский отметил, что в Украину для ликвидации последствий аварии "был увеличен импорт электричества".

Отдельно президент поблагодарил "всех наших ремонтных бригад, кто работает на восстановление, на запуск систем и на сохранение украинской энергетики", а также украинских железнодорожников, потому что "Укрзализныця" также помогает ремонтными бригадами на объектах энергетики".

Переговорный трек

"Докладывал в течение дня (секретарь СНБОУ) Рустем Умеров. Постоянно общаемся с американской стороной, ожидаем от них конкретики относительно дальнейших встреч. Украина готова работать во всех рабочих форматах", – отдельно рассказал президент Украины.

По его словам, "важно, чтобы результаты были, и чтобы встречи были". Причем Украина рассчитывает на новые встречи уже "на следующей неделе, и мы готовимся к ним", уточнил Владимир Зеленский.

Дела на фронте

"Фронт – что бы ни происходило, наши позиции, наша защита на фронте – это ключевая вещь для сохранения Украины, нашей независимости, возможности вкладываться в дипломатию и восстанавливать жизнь. Я благодарю каждого нашего воина", – отметил Верховный Главнокомандующий ВСУ.

В этот день украинский лидер особо отметил за недельную работу 71-ю егерскую бригаду, 93-ю и100-ю механизированные бригады, 25-й отдельный штурмовой батальон, 425-й отдельный штурмовой полк, 14-ю и 4-ю бригады оперативного назначения Нацгвардии, и 5-ю штурмовую бригаду, 1-й и 225-й отдельные штурмовые полки. "Спасибо вам, воины, вы настоящие", – отметил президент.

