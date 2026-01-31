Россия постоянно ссылается не некие принципиальные договорённости, якобы достигнутые на Аляске, и говорит, что именно на таких условиях и может быть мир, но ни РФ, ни Соединённые Штаты никому не рассказывают, о чём именно договорились там Трамп и Путин, а наш президент говорит, что информации об этом у него нет.

То есть догадки какие-то, может, и есть, однако же официально – ничего: ожидаемый парадокс переговоров о нас без нас.

И это уже не Уиткофф, который что-то перепутал, или забыл, или ему неправильно что-то перевели. Ибо в Анкоридже был лично Трамп.

Считаю, кто-то на что-то там намекнул, кто-то что-то соответственно услышал, но не факт, что услышал правильно и что к тому же правильно и понял.

Тот, кто желанную Гренландию иногда называет Исландией (интересно, кстати, как последняя на такие оговорки [по Фрейду?] реагирует), мог легко использовать снова немного не тот топоним

или, к примеру, не постичь всех возможных тонкостей весьма многозначного ("как статья 5") устойчивого выражения (условно!) "оставить [Донбасс?] в покое" – со всеми оттенками-нюансами, которые могут иметься в виду:

не трогать эту тему (!);

полностью юридически отказаться;

практически отказаться на определённое время;

отвести/вывести войска;

не вести там боевых действий;

прекратить какие-то их формы;

и тому подобное, включая множество комбинаций этих не очень тождественных опций.

Даже – если при этом уверенно применялись обороты типа "твёрдо обещаю"/"однозначно гарантирую" и т.д.

(Более того: и в письменном документе – одном печально известном меморандуме – украиноязычная версия, по словам специалистов, несколько отличается по смыслу и от английской, и от русской, у которых между собой тоже не все оттенки совпадают.)

Вот никто и не желает предоставить хотя бы сколько-нибудь ясный собственный вариант того, о чём "на морозе" говорилось, – лишь заменяют конкретный текст не очень внятных обещаний их достаточно субъективной ультимативно-комментирующей оценкой от РФ.

Таковы неизбежные последствия украинско-российского непрямого общения, пока что происходящего именно при специфическом англоязычном (с американской спецификой) посредничестве.