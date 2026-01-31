Февраль удивит 'арктическими' морозами: синоптик рассказал, какой погоды ждать в Украине

После короткой оттепели Украину снова накроет волна похолодания. Оно начнется с конца января, а начало февраля продолжит удивлять "арктическим" морозом.

Об этом в комментарии медиа рассказал синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит. По его словам, местами столбики термометров опустятся до -30 градусов.

Ожидаются ли осадки

Семилит отметил, что 31 января погодные условия в Украине будут формироваться под влиянием противостояния южного теплого циклона с центром над Приазовьем и мощного холодного антициклона, центр которого расположен над Финляндией. Поэтому в западных и северных областях, а также в Винницкой и Черкасской областях ожидается сухая погода с умеренным морозом.

В то же время в остальных регионах сохранится влияние циклона с атмосферными фронтами, что приведет к снегу с дождем на юго-востоке страны. В южных областях и на Днепропетровщине возможно образование гололеда и налипание мокрого снега.

1 февраля на большей части территории Украины осадков не прогнозируют. Лишь на юго-востоке ночью возможен небольшой снег из-за остаточного влияния циклона, который постепенно будет отходить.

2 февраля по всей стране сохранится сухая погода. В то же время в течение трех суток на дорогах будет сохраняться гололедица.

Месячное количество осадков в Украине ожидается в пределах климатической нормы – 29–67 мм, а в Карпатах местами может достигать 74–83 мм.

Стоит ли ожидать сильных морозов

Последний месяц зимы синоптики прогнозируют с достаточно суровыми морозами.

Так, 31 января в западных и северных областях, а также в Винницкой и Черкасской областях температура воздуха ночью снизится до -12 – -17 градусов, днем составит -9 – -14 мороза. На Закарпатье, благодаря защитному влиянию гор от холодных северных воздушных масс, ожидается около 0 градусов.

В других регионах столбики термометров будут колебаться в пределах -5 – -10 мороза, а на Приазовье, Луганщине и в Крыму – от -3 до +3 градусов.

В воскресенье, 1 февраля, в Украине прогнозируют дальнейшее похолодание. В большинстве областей температура ночью составит -20 – -25 градусов, днем – -13 – -18 градусов. На Юге, а также в Днепропетровской, Луганской и Донецкой областях ожидается -12 – -17°C ночью и -8 – -13 мороза днем.

В Крыму и на Закарпатье в течение суток прогнозируют от 0 до -8 градусов.

2 февраля морозы еще усилятся: ночью температура будет опускаться до -20 – -25 градусов, днем до -15 – -20 градусов. На Севере, а также в Полтавской и Харьковской областях местами возможно снижение температуры до -30.

Синоптики предупреждают, что такие погодные условия соответствуют третьему, красному уровню опасности из-за чрезвычайно низких температур.

На Юге и в Донецкой области ночью прогнозируют -16 – -21 градусов, днем -8 – -13 мороза. Мягкие температурные показатели сохранятся в Крыму и на Закарпатье, где ожидается -6 – -11 градусов ночью и -1 – -6 градусов днем.

По предварительным прогнозам, 3 – 4 февраля сильные морозы сохранятся по всей территории Украины. В ночные часы температура составит 21 – 27 ниже нуля, а на Севере, а также в Полтавской и Харьковской областях местами может снижаться до -30 мороза. Днем в этих регионах прогнозируют от -14 до -20 градусов.

Как сообщал OBOZ.UA, похолодание в Украине постепенно охватит все регионы и приведет к значительным морозам в начале февраля. Синоптики прогнозируют снижение температуры до -30 градусов в ночные часы в отдельных областях, а пик холодов ожидается с 1 по 4 февраля.

