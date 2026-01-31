'Мы открыты к любому формату': Зеленский заявил, что без встречи с Путиным территориальные вопросы решить невозможно

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без прямой встречи с президентом России Владимиром Путиным решить территориальные вопросы невозможно. Он подчеркнул готовность Украины к переговорам в любом формате.

Речь идет об участии США, а на определенном этапе – и Европы. Об этом глава государства заявил во время общения с чешскими медиа.

Президент отметил, что Украина готова к любым форматам переговоров с Россией и Соединенными Штатами Америки, а также хотела бы видеть Европу на определенном этапе переговоров.

Он отметил, что участие Европы в переговорах добавляет дипломатического веса, а также создает дополнительные гарантии безопасности.

"Мы открыты к встрече в любом формате с Россией и Соединенными Штатами Америки. Но прежде всего нам надо встретиться втроем. Без такого формата, на мой взгляд, наши команды не смогут договориться по территориальным вопросам", – сказал он.

Ранее в Кремле в очередной раз заявили, что якобы не против личной встречи российского диктатора Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако в РФ настаивают, чтобы такая встреча состоялась в Москве. Руководство страны-террориста утверждает, что якобы гарантирует Зеленскому безопасность в случае визита в Москву.

Президент Украины Владимир Зеленский отверг возможность личной встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве. Так же, уверен он, глава Кремля никогда не приедет в Киев.

Ранее OBOZ.UA писал, что Москва в очередной раз отвергла идею длительного прекращения огня. Как высказался министр иностранных дел РФ Сергей Лавров,"перемирие, к которому стремится Зеленский, для России неприемлемо". Москва, мол, не может прекратить бить по энергетике Украины и жилым домам украинцев на месяц или два, чтобы не дать украинской армии "отдохнуть, перегруппироваться и накопить силы".

