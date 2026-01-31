Необходимость в экономном энергопотреблении сохраняется во всех регионах: в "Укрэнерго" обнародовали графики на 1 февраля

В Украине 1 февраля в течение всех суток будут продолжаться почасовые отключения электричества для всех категорий потребителей. Также будут действовать графики ограничения мощности для промышленности.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго". Отмечается, что это вынужденный шаг. "Причина применения ограничений – последствия предыдущих российских атак на энергосистему и высокий уровень энергопотребления из-за сильных морозов на всей территории страны", – заявили представители компании.

Бережливое энергопотребление необходимо во всех регионах. Поэтому в "Укрэнерго" призвали пользоваться мощными бытовыми электроприборами только поочередно.

"По возможности, перенесите энергоемкие процессы на период после 23:00", – обратилась пресс-служба к жителям Украины.

После масштабной аварии 31 января ситуация в энергосистеме постепенно стабилизируется

В НЭК "Укрэнерго" сообщили, что, по состоянию на 20:00 субботы, почти все блоки АЭС, которые вынужденно разгружались в результате утренней системной аварии, уже вышли на свою номинальную мощность. Процесс донагрузки атомных электростанций продолжался.

Уже вечером вынужденные аварийные отключения в нескольких областях не применялись, потребители возвращались к графикам. В первую очередь была запитана критическая инфраструктура.

В то же время в отдельных регионах (на 20:00) оставались локальные обесточивания, вызванные неблагоприятными погодными условиями и обрывами распределительных линий в результате намерзания льда. Особенно сложной ситуация была на Одесщине.

"Аварийно-восстановительные работы продолжаются как из-за последствий системной аварии, так и на объектах, получивших повреждения во время предыдущих российских обстрелов. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть оборудование в работу", – заявили в "Укрэнерго".

Когда не будет света на Житомирщине

Когда не будет света на Закарпатье

Когда не будет света на Прикарпатье

Когда не будет света на Волыни

Когда не будет света на Запорожье

Когда не будет света на Николаевщине

Когда не будет света на Буковине

Когда не будет света на Львовщине

Когда не будет света на Полтавщине

Когда не будет света на Ривненщине

Где смотреть группу и графики отключений в своей области

Актуальное время и объем применения ограничений по конкретному адресу можно посмотреть на официальных страницах облэнерго по ссылкам:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://off.energy.mk.ua/ Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Примерно в 10:40 субботы, 31 января, из-за технологического нарушения произошла масштабная авария, которая вызвала каскадные отключения в электроэнергетической сети и срабатывание автоматических защит на подстанциях. Свет пропал в Киеве, Киевской, Житомирской, Винницкой, Полтавской, Харьковской, Одесской областях. Кроме этого, проблемы наблюдались в Молдове.

– В Министерстве цифровой трансформации сообщили, что кибератака не была причиной крупной аварии в энергосистеме.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!