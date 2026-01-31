Или Как заробитчане из международного олимпийского движения повторили позор МОК времен Гитлера.

Видео дня

Сегодня, за 7 дней до начала Зимних Олимпийских игр-2026, по всему миру должно было воцариться ОЛИМПИЙСКОЕ ПЕРЕМИРИЕ.

Далее текст на языке оригинала.

Нагадаю, що традиція Олімпійського перемирʼя зародилася в Давній Греції. Тоді правителі трьох грецьких міст-держав у 9-му столітті до нашої ери домовилися, що в період проведення Олімпійських ігор всі мешканці повинні складати зброю у разі конфліктів між ними. Так виникло поняття "ЕКЕХЕЙРІЯ", тобто священне перемирʼя, яке гарантувало право вільного пересування спортсменам та мандрівникам на час проведення Олімпійських ігор.

Принцип Олімпійського перемирʼя було відновлено в 1992 році, коли Міжнародний олімпійський комітет звернувся до всіх держав-учасниць цієї організації дотримуватися принципу Олімпійського перемирʼя на час проведення Зимової Олімпіади в Ліллегамері-1994. З цією метою Генеральна асамблеї ООН 25 жовтня 1993 року вперше в своїй історії шляхом консенсусу держав-учасниць затвердила резолюцію із закликом "дотримуватися Олімпійського перемирʼя в період від СЬОМОГО ДНЯ перед відкриттям і за 7 днів після закриття Олімпійських ігор".

З 2006 року період Олімпійського перемирʼя розширено й на час проведення Паралімпійських ігор. Тож нині воно розпочинається за 7 днів по початку Олімпіади і завершується через 7 днів після Паралімпіади.

На сьогодні найбільш ЗЛІСНИМ ПОРУШНИКОМ принципу ОЛІМПІЙСЬКОГО ПЕРЕМИРʼЯ залишається російська федерація.

Росія вже 5 разів порушила цю головну спортивну світоглядну цінність:

– в 2008 році під час Літньої Олімпіаді в Пекіні РФ розпочала вторгнення до Грузії;

– в 2014 році під час Зимової Олімпіаді в Сочі – розпочала агресію на територію українського Криму;

– в 2022 році під час Зимової Олімпіади в Пекіні – розпочала повномасштабну війну проти України під назвою "СВО";

– в 2024 році напередодні Літньої Олімпіади в Парижі – відкрито виступала проти принципу Олімпійського перемирʼя. Ба більше під час голосування за резолюцію Генасамблеї ООН "Побудова мирного і кращого світу за допомогою спорту та Олімпійських ідеалів" лише 2 із 193 країн (росія та Сирія) утрималися від голосування за неї.

І, зрозуміло, що військові дії рф тривали протягом всього Олімпійського циклу-2024;

– в 2026 році напередодні Зимової Олімпіади-2026 в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо – знову відмовилася виконувати відповідну резолюцію ООН про олімпійське перемирʼя.

Найстрашніше, що ПОПРИ такий нахабний ЦИНІЗМ російської орди ВАРВАРІВ, МОК запросив для участі в зимовій Олімпіаді-2026, 20 нейтральних спортсменів із російських та білоруськими паспортами.

Ще сумніша історія з Паралімпіадою-2026. У вересні 2025 року заробітчани із Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) проголосували за скасування часткового призупинення членства росії та білорусі. Лише принципова позиція низки міжнародних федерацій зупинила повноцінну участь країни-агресора в Паралімпіаді-2026. На сьогодні близько 40 спорсменів країни-агресора можуть взяти участь у зимових Паралімпійських іграх-2026. Зауважу, що серед цих паралімпійців можуть бути й ті, хто брав участь у військових діях проти України.

Очільникам МОК та МПК варто памʼятати повчальний урок, коли засновник сучасного Олімпійського руху та тодішній почесний президент МОК Пʼєр де Кубертен аж надто активно підтримав Гітлера та проведення Олімпіади-1936 в Берліні. Вже після Другої світової війни МОК мусив офіційно вибачатися за підтримку Гітлера і нацистів.

А нині, за 7 днів перед Зимовою Олімпіадою-2026, мусимо констатувати, що для чиновників міжнародного олімпійського руху ГРОШІ виявилися важливішими за давні світоглядні принципи Олімпізму.