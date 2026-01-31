Блог | "Здесь плачут света нет. А там пацаны в окопах замерзают": о чем говорят военные
Тяжелее всего – терять самых близких.
Кот — мой собеседник. Стыдно, что жив.
Відчуваю сором, що я живий.
А хлопці померли.
Сняться бої.
І інколи хлопці просять про допомогу.
Реалістичні сни. БК постійно закінчується.
Прокидаюсь.
Всі сни сконцентровані на той вихід.
Хлопці. Бій.
Саме та подія, яка сталась.
3 доби там були.
Спершу хлопці були поранені. Наклали турнікети.
Нас дуже сильно засипало.
Робочий простір засипало.
Нас відкопали на 4 добу.
На все життя запамятаю ці фрази: 7 і 8.
Бо це були наші. Вони нас відкопували. Сказали Слава Україні. І потім 78.
Раніше були героями.
Зараз всі відвертаються.
Паралельна реальність.
Тут плачуть світла немає.
А там кабздець.
Там пацани в окопах замерзають, не можуть вийти.
Я вже подаю на розлучення. Бо непорозуміння з жінкою дуже сильне. Я говорив-говорив, але вона просто закривається, мовчить і нічого не говорить.
Стара гвардія. Всі майже вже загинули
Зараз нас лишилось троє
Мені не страшно померти
Тільки щоб моє тіло повернули до батьків.
4 роки це багато
Є глибоке розуміння, що майбутнього немає.
Я знаю наступний.
4 щасливх білетика витягнув.
4 рази мене виносили.
Спогади мучать.
Просинаюсь. Руки в крові.
Буквально вчора ворони клювали.
Це із спогадів.
Коли не міг забрати хлопців. І спостерігаєш за тим, як ворони їх клювали.
Роздратованість сильна.
Дзвін у вухах.
Багато контузій було. Достатньо багато.
Чи хотів би я опрацювати травматичний спогад, як ми наїхали на міни?
Так, хотів би.
Тільки з комбатом. Який втік.
Я був на адреналіні.
Потрапили в засаду. Відстрілювались. Думав, все нам гайки. В плен не здамся.
Настроївся.
Але їх почали крити мінами самі себе. І під шум мін відходили. Виявилось, що з групи 2 залишився я один.
Вийшов один. Зустрів наших хлопців випадково.
Жодного дрона не було.
А потім дрони літали як мухи.
Відчуваю труднощі з пригадуванням.
Не памʼятаю вибух, як дрон прилетів в дах.
Я не чув вибух. Але він точно був.
Втрата інтересу до того, що цікавило раніше.
Хочеться бути одному часто.
Відчуваю відрізаність від інших.
Мало спілкуюсь з іншими.
Бойовики зараз — це комедія.
Починає рахувати магазин.
Давно не передзаряджав.
Він би не дійшов з таким грузом.
Сенс втрачається тоді, коли ти був за грані смерті. І ти вже готовий померти.
Дуже радий поговорити з вами.
З психологом один раз пересікався в секторе.
Треба було поставити + в табличці.
З тих пір з психологами бетонна стіна намалювалась.
Що мене найбільше вибиває з колії?
Більше за все загиблі побратими – це травмівний спогад.
Побратима засипало в бліндажі, задохнувся і помер.
А ми в 2022 році були разом.
І це вибиває в колії.
В телефонній книжці через один нікого немає.
І це дуже вибиває.
Нашого побратима на позиції вбив снайпер.
І не дозволили його врятувати.
І лікар сказав, що без варіантів – не врятувати.
І ми не попробували.
І це мучить, провина.
Коли ти міг попробувати і не попробував.
Часто про це думаю.
Міг щось зробити і не зробив.
Найважче — втрачати найближчих.
Я заблокував цю думку. Про втрату.
Він поїхав у відпустку.
Бо він був для мене найріднішим братом.
І в цьому житті ми з ним не побачимось.
Це дуже важко, коли нема того, з ким ріс 39 років.
Турбує нервове напруження постійне.
Останній рік не можу адекватно поводити себе серед людей. Хочеться кричати і бити вже.
Я просто пустий. Я зневірився.
Не довіряю нікому.
В мене є кіт:
Ми з ним говорим дуже часто.
Він спить біля мене.
Він як мій антистрес. Приходить кожен день і мурчить: інколи здається що він говорить зі мною.
Вночі прокидаюсь. А він мурчить.
Це дуже підтримує.
Думки військових – це рубрика, де я розміщую шматочки бесід з клінічним психологом без імен і деталей, щоб просто показати про що живуть і думають військові. Моя мета – щоб прірва між військовими і цивільними зменшувалась і ми, цивільні могли краще розуміти військових. Інформація почищена, прибрана обсценна лексика, локації і дати, залишаються тільки думки.
Важливо відмітити, що кожна історія розміщається з дозволу.
Якщо хочете підтримати роботу для хлопців – закупку ліків, книг, необхідного і пальне на дорогу до хлопців – посилання на постійну банку у другому коментарі.
Зараз є серйзна потреба в нових книгах.