Сборная Украины перевернула игру с Францией, но не смогла выйти в полуфинал чемпионата Европы по футзалу. Видео

Сборная Украины по футзалу не смогла выйти в полуфинал чемпионата Европы, который с 21 января по 7 февраля 2026 года проходит в Латвии, Литве и Словении. Матч против команды Франции на Xiaomi Arena в Риге завершился в дополнительное время поражением со счетом 4:2.

Первый тайм прошел в высоком темпе с обилием единоборств и опасных моментов у обоих ворот. Украина чаще угрожала после стандартов и дальних ударов, несколько раз был близок к голу Чернявский, а Первєєв и Шотурма не использовали выгодные позиции. Франция отвечала быстрыми контратаками, но надежно действовал голкипер Сухов, несколько раз выручивший команду в ситуациях один на один.

После перерыва игра стала еще более открытой. Французы добавили в агрессии и на 28-й минуте добились успеха: Туре точной передачей вывел Геддуру к воротам, и тот перебросил мяч через Сухова. Украина практически сразу перехватила инициативу, усилила давление и была вознаграждена на 30-й минуте.

После челленджа арбитры зафиксировали игру рукой А. Мохаммеда на линии ворот, французский игрок получил красную карточку, а Жук хладнокровно реализовал пенальти.

В оставшееся время второго тайма сборная Украины имела численное преимущество и несколько отличных шансов вырвать победу. Самый реальный момент упустил Микитюк, не сумевший переиграть Локока при выходе один на один, также опасно атаковали Корсун и Чернявский. Франция грамотно оборонялась, брала тайм-аут и дотянула до финальной сирены, после чего матч перешел в экстра-таймы.

На 1-й минуте Чернявский нарушил правила против Чато и капитан французов Мухудин четко реализовал дабл-пенальти, пробив Сухова с 10 метров.

До финальной сирены Франция еще раз расписалась в наших воротах. Мы заменили вратаря на пятого полевого и пропустили в пустые ворота.

Уже на последних минутах Украина с дабл-пенальти смогла сократить отставание, но большего сделать не удалось.

