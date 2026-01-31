Часть украинских беженцев в Польше с 1 февраля потеряет помощь: о ком идет речь

В Польше с 1 февраля перестанут платить выплату на детей в 800 злотых (около 9,5 тыс. грн) части украинских беженцев. Эти изменения предусмотрены подписанным еще в прошлом году законом. Для получения пособия необходимо подать новое заявление.

Как пишет издание Rzeczpospolita, ZUS (Учреждение социального страхования) проверит новые заявки. В большинстве случаев дополнительные документы не требуются. Средства предоставляются на каждого ребенка, однако для этого родители должны работать. Профессиональная деятельность включает, среди прочего:

работа по трудовому договору или договору поручения,

ведение бизнеса,

получение спортивных и докторских стипендий,

получение пособия по безработице или участие в обучении по стипендии.

Важно, что для лиц, осуществляющих определенные виды профессиональной деятельности (список которых можно найти на веб-сайте ZUS), база для расчета их пенсионных взносов и взносов на страхование по инвалидности должна составлять не менее 50% от минимальной заработной платы. Однако для другой группы клиентов этот порог составит 30% от минимальной заработной платы. Родители детей с инвалидностью и лица, подающие заявки на получение пособия на ребенка, который является гражданином Польши, будут освобождены от этого требования.

ZUS отмечает, что помощь будет выплачиваться, если ребенок учится в Польше. Как ребенок, так и заявитель должны проживать в Польше. В обоснованных случаях,таких как отсрочка обязательного обучения, потребуется справка.

"ZUS может приостановить выплату пособия 800+, если есть сомнения относительно того, проживает ли лицо в Польше, относительно профессиональной деятельности родителей или выполняет ли ребенок обязательное образование. Мы регулярно ежемесячно будем проверять, выполняются ли эти условия", – отмечает Ева Крисевич, заместитель директора Департамента семейных пособий в главном офисе Заведения социального страхования.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Швейцарии действуют новые правила для украинских беженцев. В частности, автоматический статус защиты S не предоставляют лицам, прибывшим из семи областей на западе страны: Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой.

