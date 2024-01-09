Високосний или переступний год: как правильно говорить по-украински и какой третий вариант

С начала полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины большинство людей начали изучать украинский язык. Очищая свою речь от суржика и калек, украинцы обращают особое внимание на слова, похожие или имеющие нечто общее с языком врага.

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Это касается распространенного слова "високосний". Языковеды поделились на два лагеря, одни считают, что это слово взято из русского языка и его нужно избегать, а другие утверждают, что говорить "високосний рік" – это не ошибка.

Например, редакторка Ольга Васильева отметила, что 2024 год – не високосний, а переступний или касянів (в честь святого Касяна или Касияна).

Согласно русско-украинскому академическому словарю 1924-1933 гг, под редакцией Крымского и Ефремова, "високосний" – это переступний, а в словаре под редакцией Гринченко 1907-1909 гг слова "високосний" вообще нет.

Но известный языковед и учитель украинского языка Александр Авраменко имеет другое мнение по этому поводу.

По его словам, названия "високосний рік", "переступний рік" и "касянів рік" можно найти в старых и современных украинских словарях, поэтому "високосний" можно употреблять в речи и это не будет ошибкой.

Выдающиеся украинские писатели часто использовали "високосний" в своих поэзиях. К примеру, Лина Костенко писала:

"В ніч високосного притулку, коли йде обертом земля, ти до плеча мене притулиш безсмертним рухом скрипаля".

Тем более вариант "високосний рік" наиболее распространен в современной речи.

Поэтому используйте то выражение, которое вам больше нравится.

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