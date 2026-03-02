'История о силе и любви': как танцы возвращают ветеранов войны в Украине к жизни. Видео

В конце февраля в Киеве состоялось открытие благотворительного проекта "Триумф духа. Грация танца". Героями мероприятия стали ветераны войны, которые выступили с танцевальными номерами на паркете.

В них они соединили истории силы, любви и выдержки, где танец стал лекарством для души и тела. Видео обнародовали на канале OBOZ LIFE.

Танец для восстановления физического и морального здоровья

В течение вечера гости наслаждались танцевальными выступлениями в исполнении защитников. На паркет вышли те, кто еще недавно защищал страну на фронте, а сейчас преодолевает новые вызовы в танце.

"В первую очередь, ты во время танца находишься здесь, в моменте, особенно когда ты со своей женой или девушкой. Это дает возможность отвлечься, вы не задумываетесь о ранении или что-либо другое, вы только здесь вдвоем", – рассказал ветеран Артем Мороз.

По словам организатора мероприятия – народного депутата и заместителя председателя Комитета по вопросам здоровья нации Оксаны Дмитриевой, этот проект направлен на восстановление достоинства и веры в собственные возможности и тело.

"Проект создает пространство, где нет жалости, а есть только восхищение и уважение. Мы стремимся, чтобы адаптивный танец стал доступным направлением спорта и реабилитации по всей стране. Это путь от образа "человека с травмой" к образу человека сильного, живого и вдохновенного", – заявила она во время открытия мероприятия.

Для гостей выступили украинские звезды, а финалом вечера стала церемония награждения участников, где каждый ветеран получил награду как символ собственной победы над обстоятельствами.

Благотворительный вечер стал публичным стартом реализации проекта. Организаторы объявили о намерении расширять инициативу в регионах, готовить профессиональных тренеров и создать сеть залов в разных областях Украины, где ветераны смогут заниматься адаптивным танцем.

