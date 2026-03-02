Расходуются быстрее, чем производятся: из-за войны с Ираном США вскоре могут ощутить нехватку ракет к ПВО – WSJ

Соединенные Штаты Америки спешат довести до конца операцию против Ирана, прежде чем у них закончатся боеприпасы. Точное количество ракет-перехватчиков, находящихся на вооружении США, засекречено. Однако конфликты с Ираном и его союзниками на Ближнем Востоке постепенно исчерпывают запасы средств противовоздушной обороны в регионе.

Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на нынешних и бывших чиновников и аналитиков. Отмечается, что когда глава Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн озвучивал президенту Дональду Трампу риски, связанные с началом масштабной и длительной атаки на Иран, одним из вопросов, на которые он обратил внимание, были запасы боеприпасов США.

Теперь же это испытывается на практике, поскольку США спешат уничтожить ракетные и беспилотные силы Ирана. Вашингтон стремится достичь этой цели, прежде чем у него закончатся средства перехвата, чтобы отражать ответные удары Тегерана.

Что известно о средствах ПВО США в регионе

Противоракетная система THAAD была развернута в Израиле в 2024 году вместе с войсками армии США для ее эксплуатации, поскольку администрация Байдена стремилась защитить страну от Ирана. Система THAAD также была развернута в Иордании, где сейчас дислоцируется много американских боевых самолетов.

Основной проблемой для Пентагона является поддержание достаточного запаса перехватчиков для системы THAAD, которую американские войска также используют в Южной Корее и на Гуаме для сдерживания Северной Кореи и Китая.

Пентагон также спешит пополнить запасы перехватчиков Patriot и Standard Missile, которые тоже уничтожают воздушные угрозы и используются для защиты от иранских ракет и дронов. Patriot уничтожает угрозы, летящие на низкой высоте, а SM-3 может перехватывать баллистические ракеты над атмосферой Земли.

Центральное командование США заявило в субботу, что его силы уже организовали "в значительной степени успешную оборону" от сотен иранских ракетных атак и атак беспилотников, хотя некоторым и удалось поразить цели. Конфликт не закончен, и впереди еще больше ударов США, Израиля и Ирана.

"Одной из проблем является то, что их можно очень быстро исчерпать. Мы используем их (ракеты для ПВО – Ред.) быстрее, чем можем их заменить", – сказала Келли Грико, старшая научная сотрудница аналитического центра Stimson Center.

Ракеты для ПВО – это не единственные боеприпасы, которых не хватает. США также тратят крылатые ракеты Tomahawk (TLAM), запускаемые с моря, и ракеты, запускаемые с самолетов, для поражения иранских целей.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты Америки "точно знают", какие цели нужно атаковать в Иране. Все, что сейчас происходит, развивается должным образом.

Трамп также сказал, что конфликт с Ираном может продолжаться еще примерно четыре недели. Операция изначально рассчитывалась именно на такой период. Он предположил, что она может завершиться через четыре недели или даже раньше.

