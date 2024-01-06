Правильно ли говорить "подвиг" на украинском: как заменить
Украинцы – это сильный народ, который ежедневно совершает подвиги, чтобы добыть свою независимость и свободу. Очищая свою речь от суржика и калек, большинство обращают внимание на слова, которые могут быть заимствованы из русского, например, много вопросов вызывает распространенное слово "подвиг".
OBOZ.UA подробнее разобрался в этом вопросе. Важно обогащать свой словарный запас украинскими выражениями и словами, чтобы восстановить культуру и самобытность нации.
Согласно словарю украинского языка, подвиг означает:
- поступок, совершаемый в тяжелых, опасных условиях;
- героический, самоотверженный поступок;
- важное действие.
Примеры использования слова "подвиг" в украинском творчестве:
Писати довго не можу, але написати листа для мене вже не подвиг, а зовсім звичайна річ. (Леся Українка)
Парторг батальйону приніс екстрений випуск листівок про подвиг Самійла Поліщука, який у бою під Яссами знищив власноручно шість ворожих танків. (Олесь Гончар)
Святкує юрба молода Свій світлий тріумф будівничий, Свій радісний подвиг труда. (Микола Бажан).
"Подвиг" имеет старославянское происхождение и возникло от слова "двигати". В русском языке оно также распространено, но употребление слова в обыденном языке не ошибка.
Вы также можете использовать синонимы: звершення, самовідданий вчинок, геройство, досягнення, успіхи.
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