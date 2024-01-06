Правильно ли говорить 'подвиг' на украинском: как заменить

Украинцы – это сильный народ, который ежедневно совершает подвиги, чтобы добыть свою независимость и свободу. Очищая свою речь от суржика и калек, большинство обращают внимание на слова, которые могут быть заимствованы из русского, например, много вопросов вызывает распространенное слово "подвиг".

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OBOZ.UA подробнее разобрался в этом вопросе. Важно обогащать свой словарный запас украинскими выражениями и словами, чтобы восстановить культуру и самобытность нации.

Согласно словарю украинского языка, подвиг означает:

поступок, совершаемый в тяжелых, опасных условиях;

героический, самоотверженный поступок;

важное действие.

Примеры использования слова "подвиг" в украинском творчестве:

Писати довго не можу, але написати листа для мене вже не подвиг, а зовсім звичайна річ. (Леся Українка)

Парторг батальйону приніс екстрений випуск листівок про подвиг Самійла Поліщука, який у бою під Яссами знищив власноручно шість ворожих танків. (Олесь Гончар)

Святкує юрба молода Свій світлий тріумф будівничий, Свій радісний подвиг труда. (Микола Бажан).

"Подвиг" имеет старославянское происхождение и возникло от слова "двигати". В русском языке оно также распространено, но употребление слова в обыденном языке не ошибка.



Вы также можете использовать синонимы: звершення, самовідданий вчинок, геройство, досягнення, успіхи.

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